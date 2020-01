DRAME « Allah Akbar », « un parcours d'une extrême violence », une « lettre testamentaire »... Au lendemain de l’attaque, qui a fait un mort et deux blessées, la procureure fait le point sur l'enquête

La police pénètre dans le parc où un homme a poignardé des passants, le 3 janvier 2020 à Villejuif. — CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Nathan C., un jeune homme de 22 ans, a attaqué plusieurs personnes au couteau, vendredi, à Villejuif (Val-de-Marne). Une des victimes, un Villejuifois de 56 ans, est décédée de ses blessures quelques minutes après et deux autres personnes ont été blessées.

Selon les premiers éléments, l’attaque a eu lieu vers 14 heures dans le parc des Hautes-Bruyères, dans cette ville située au sud de Paris.

L’assaillant a été abattu par des policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) dans la commune voisine de l’Haÿ-les-Roses.

Une enquête pour « assassinat » et « tentatives d’assassinat » a été ouverte et confiée au Service départemental de la police judiciaire du Val-de-Marne et à la Brigade criminelle.

« Il n’est pas du tout à exclure » que le parquet antiterroriste se saisisse de l'enquête, a déclaré Laure Beccuau, lors d'une conférence de presse ce samedi.

Au lendemain de l’attaque au couteau à Villejuif ( Val-de-Marne), qui a coûté la vie à un homme de 56 ans, Laure Beccuau, la procureure de Créteil est revenue ce samedi sur « le parcours d’une extrême violence et d’une extrême détermination » de l’assaillant de 22 ans, lors d’une conférence de presse.

Le jeune homme qui a agressé au couteau des passants vendredi dans le parc des Hautes-Bruyères a mené son attaque aux cris « d’Allah Akbar », a-t-elle déclaré. Il a été abattu par les policiers qui lui ont demandé à plusieurs reprises de jeter son couteau, a-t-elle ajouté. La magistrate a détaillé le déroulé des faits, indiquant que le mis en cause, qui a tué un homme et blessé gravement deux femmes, a épargné un premier passant parce qu’il s’était dit musulman et lui avait récité une prière, avant de poursuivre son périple meurtrier. Les deux femmes blessées sont sorties de l’hôpital.

Suivi dans un établissement psychiatrique

Concernant le profil de l’assaillant, il a été identifié notamment par la présence de sa carte bancaire, il s’agit de « Nathan C., né en 1997 ». « Ses antécédents judiciaires ne sont pas remarquables » a déclaré la procureure, précisant que le jeune homme est connu pour des faits de droits commun à savoir « un usage de stupéfiants quand il était mineur » et « des violences légères » lors d’une manifestation Nuit Debout à Paris.

L’auteur de l’attaque était suivi dans un établissement psychiatrique jusqu’en mai 2019 et avait arrêté son traitement en juin, a indiqué samedi la procureure de Créteil. Tué par la police après son attaque, Nathan C., 22 ans, faisait l’objet d’un suivi psychiatrique « depuis l’âge de 5 ans » selon sa mère, a déclaré la magistrate Laure Beccuau. Il a également fait l’objet de plusieurs hospitalisations, notamment sur la demande de ses parents.

Une « lettre testamentaire »

« Ses proches sont en totale coopération », a-t-elle précisé, indiquant que les auditions de ses proches et des témoins se poursuivent « afin de faire la lumière sur une conversion à l’islam » entre mai et juillet 2017. Vendredi, les premiers éléments d’enquête avaient fait état de la présence sur les lieux de son sac contenant plusieurs objets attestant de sa conversion : « des ouvrages dont le Coran, des ouvrages divers sur la religion musulmane, des ouvrages salafistes », a détaillé lors de la conférence de presse Philippe Bugeaud, directeur adjoint de la police judiciaire de Paris. Une « lettre testamentaire avec des répétitions assez caractéristiques du musulman qui s’autoflagelle et qui sait qu’il va peut-être faire le grand saut » a également été retrouvée par les enquêteurs.

Des perquisitions ont eu lieu à son domicile, celui de ses parents, et celui de sa compagne résidant « dans un département de la grande couronne » où du matériel informatique a été saisi. Le logement qu’il occupait à Paris avait par ailleurs « tous les signes d’un appartement qui n’allait plus être occupé », selon la procureure.

La piste terroriste pas exclue

La procureure de Créteil a indiqué samedi qu’il n’était pas « du tout à exclure » que le parquet antiterroriste se saisisse de l’enquête sur l’attaque au couteau de vendredi à Villejuif, traitée pour le moment comme un crime de droit commun. « Il n’est pas du tout à exclure qu’une bascule de saisine (vers le Parquet national antiterroriste) intervienne si ce n’est dans les heures qui viennent du moins dans les jours qui viennent », a-t-elle déclaré.

« A l’heure actuelle, un des éléments qui pourrait pencher vers la saisine [du parquet antiterroriste] c’est cette lettre qui montre un acte préparé, c’est peut-être cet appartement qui commence quand même à être vidé, c’est aussi ce couteau qu’il n’a pas, d’après ce que disent ses proches, habituellement sur lui », a dit Laure Beccuau, ajoutant que les troubles psychiatriques dont souffrait l’assaillant ne suffisent pas à exclure qu’il ait commis un « acte terroriste ».

Selon la procureure, « reste à parfaire » et à élucider plusieurs questions concernant « la nature de sa radicalisation », le « parcours » de Nathan C. depuis le 2 janvier, la nature de « ses contacts ». Il n’y a « pas de démonstration de complices pour l’instant », a-t-elle précisé.