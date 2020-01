Un train gare Montparnasse le 2 janvier 2020. STEPHANE DE SAKUTIN / AFP — AFP

Au 30e jour de grève contre la réforme des retraites, le trafic devrait s’améliorer à la RATP et à la SNCF en ce week-end de retour des vacances.

La SNCF prévoit 7 TGV sur 10 samedi, 2 TGV sur 3 dimanche, a annoncé le groupe ferroviaire dans un communiqué, ce vendredi. Sur ses autres réseaux, il est prévu 1 TER sur 2, ainsi qu’1 Transilien sur 5 et 1 train Intercités sur 3, tandis que le trafic international restera « perturbé ». La semaine prochaine, le trafic des TGV « s’améliorera fortement dès lundi », et ce « sur l’ensemble des destinations », a indiqué le groupe.

🔵 CIRCULATION DES TRAINS le 4 janvier 🔵

14 lignes de métros sur 16 fonctionneront

Côté RATP, le trafic sera perturbé mais en « légère amélioration » ce week-end. Samedi, 14 métros circuleront normalement ou partiellement et seules les lignes 3bis et 7bis seront totalement interrompues, a annoncé la régie des transports parisiens.

Dans le détail, la 1 et la 14 fonctionneront normalement, tandis que les lignes 3bis et 7bis seront totalement interrompues. Les 12 autres lignes fonctionneront partiellement. Le trafic sera normal sur les lignes 2, 3b, 5, 6 et 8 et « quasi normal » sur les lignes 1, 3a et 7. Le trafic des bus sera « perturbé » avec trois bus sur quatre en moyenne. Du côté des RER, le trafic sera « fortement perturbé » sur les RER A et B.