Attaque au couteau à Villejuif EN DIRECT : Un mort et deux blessés… Laurent Nunez salue la «réactivité des effectifs de police»...

16h29 : L’assaillant abattu par les forces de l’ordre

« Un autre décédé est le mis en cause », a ajouté Laure Beccuau, la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Créteil, qui a ajouté que l’enquête « a été confiée au service départemental de police judiciaire du Val-de-Marne ». « Elle va se décliner en plusieurs points : l’identification du mis en cause, l’audition des victimes, l’audition d’un nombre de témoins important, ainsi que l’identification d’autres victimes non blessées. Car dans son périple meurtrier, le mis en cause a tenté de s’attaquer à d’autres victimes qui ont réussi à l’éviter », a-t-elle précisé.