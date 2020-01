SOCIOLOGIE

Le milieu littéraire est-il plus poreux que d’autres à la pédophilie ?

Les écrivaines et écrivains ne sont pas surreprésentés chez les pédocriminels, mais le milieu littéraire aime le singulier et le « hors-norme », et il a de ce fait peut-être été plus tolérant à l’égard de la pédophilie que d’autres univers de pouvoir ne l’ont été