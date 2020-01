Ghassem Soleimani, chef de Qods, l'unité d'élite de l'armée iranienne, le 14 septembre 2013 à Téhéran — Mehdi Ghasemi ISNA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le puissant général Qassem Soleimani a été tués tôt, ce vendredi, dans un raid américain à Bagdad. Aussitôt après la mort du général iranien Soleimani, en charge des affaires irakiennes au sein de l'armée idéologique de la République islamique, le Pentagone a annoncé que le président américain Donald Trump avait donné l'ordre de «tuer» Soleimani. Le raid américain qui a visé un convoi de véhicules dans l'enceinte de l'aéroport de Bagdad a tué en tout au moins neuf personnes, selon des responsables des services de sécurité irakiens.

Cette attaque intervient trois jours après celle, inédite, contre l'ambassade américaine.Vendredi, Washington a répondu à cette incursion dans l'immense complexe au coeur de l'ultrasécurisée Zone verte de Bagdad de sa chancellerie, et à une série d'attaques à la roquette contre ses diplomates et ses soldats qui dure depuis des semaines. Des attaques attribuées par Washington aux pro-Iran en Irak, mais jamais revendiquées. Abou Mehdi al-Mouhandis, véritable chef opérationnel du Hachd et lieutenant du général Soleimani pour l'Irak depuis des décennies, a lui aussi été tué dans le raid américain. Pour en savoir plus, c'est par ici.

Les airs pourraient aussi être bloqués la semaine prochaine. Le Spaf, syndicat de pilotes, et le SNGAF, syndicat d’hôtesses et stewards, appellent les personnels navigants d’Air France à faire grève plusieurs jours à la rentrée contre la réforme des retraites, a-t-on appris ce jeudi auprès de ces organisations. Coté pilotes, « le Spaf appelle à la grève lundi et mardi », a indiqué Grégoire Aplincourt, président de cette organisation, deuxième syndicat représentatif de pilotes chez Air France. Deuxième syndicat représentatif pour les hôtesses et stewards d’Air France, le SNGAF appelle, lui, les personnels navigants à se mettre « tous en grève » de lundi à jeudi, a-t-il annoncé dans un communiqué, où il lance aussi un appel à manifester « dans les rues » et à « descendre des nuages ». Tous les détails par là.

Affaire Carlos Ghosn : « C’est moi seul qui ai organisé mon départ » du Japon au Liban

L’ex-patron de Renault-Nissan Carlos Ghosn, qui a fui le Japon, où il est poursuivi pour des malversations financières, pour le Liban​, a affirmé avoir organisé « seul » son départ, a-t-il déclaré dans un communiqué envoyé aux médias, dont 20 Minutes. « Les allégations dans les médias selon lesquelles mon épouse Carole et d’autres membres de ma famille auraient joué un rôle dans mon départ du Japon sont fausses et mensongères. C’est moi seul qui ai organisé mon départ. Ma famille n’a joué aucun rôle », explique l’ex-patron de Renault-Nissan.

Ce vendredi, les images de la vidéosurveillance ont révélé que Carlos Ghosn avait quitté seul dimanche dernier sa résidence à Tokyo. Captées dimanche vers 12 heures, ce sont les dernières images de l'ancien patron de Renault et Nissan à avoir été saisies par une caméra placée près de l'entrée de son domicile pour surveiller ses entrées et sorties, selon la chaîne NHK. La vidéo n'a pas révélé de présence suspecte à ses côtés à ce moment là. La police japonaise soupçonne qu'il aurait alors rejoint quelqu'un d'autre pour prendre l'avion, toujours selon la télévision nippone.

Carlos Ghosn est arrivé lundi au Liban, pays dont il a la nationalité, mais son lieu de résidence reste inconnu.