Qui est Halima Aden, première mannequin en hijab à faire la couverture de «Essence Magazine»? — 20 Minutes

Halima Aden n’a que 22 ans et pourtant, elle marque déjà l’histoire de la mode. La mannequin de nationalité somalienne-américaine est la première femme noire à faire la couverture d’Essence Magazine. Le mensuel américain, magazine phare de la communauté afro-américaine, n’avait jamais mis de model noire en hijab en couverture.

Née dans un camp de réfugiés au Kenya, Halima Aden milite pour plus de diversité dans le milieu de la mode. Son combat : lutter contre l’islamophobie. La jeune femme était déjà la première mannequin en hijab à avoir fait la couverture de Vogue UK et « Sports Illustrated ». Une petite victoire de plus.