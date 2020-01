Le lac Conjola, en Nouvelle-Galles du sud (Australie) pendant les incendies. — SIPA

Puisqu’hier nous digérions, voici, en ce 2 janvier 2020, nos premiers Immanquables de la décennie. On commence en petites foulées, dix ans c’est long…

1. Le feuilleton du jour : des nouvelles de Carlos Ghosn

Ce n’est pas dans ses habitudes mais Carlos Ghosn a fait sa déclaration. Alors qu’il avait annoncé qu’il ne parlerait pas avant le 8 janvier, l’ex-patron de Renault-Nissan a envoyé, via son agence de relations presse, une note aux rédactions dans laquelle il met hors de cause sa femme et sa famille. Un peu plus tôt dans la journée, Interpol avait émis à son encontre une de ses fameuses notices rouges.

Carlos Ghosn pose en 2004 devant une Nissan. - YOSHIAKI/SIPA

2. Le feuilleton du mois : un 29e jour de grève record

C’est la grève de 1986 que les cheminots viennent d’effacer des tablettes aujourd’hui en entrant dans leur 29e jour de mobilisation. Alors que la grève affecte toujours la circulation des trains et des transports en commun parisiens, nous revenons ici sur les principaux blocages au sein de la compagnie de transports depuis trente-trois ans.

Une gare SNCF vide à Saint Germain au Mont d'Or, le 9 décembre 2019. - Laurent Cipriani/AP/SIPA

3. L’info catastrophique du jour : l’Australie brûle toujours

Plus de 500 millions d'animaux qui trouvent la mort dans les flammes. Une évacuation sans précédent menée dans l'urgence. Et un pic de chaleur attendu samedi… La situation en Australie est particulièrement inquiétante ce jeudi. Nous avons posé quelques questions à un expert du pays.

4. L'article du jour : l'âge de consentement au coeur de la polémique

Faut-il instaurer, comme au Royaume-Uni ou en Belgique, un âge minimum en deçà duquel toute relation sexuelle entre un mineur et un majeur ne peut être librement consentie et relève automatiquement de l’agression sexuelle ou du viol ? La question est très complexe du point de vue de la loi, nous explique notre spécialiste.

Gabriel Matzneff - ANDERSEN ULF/SIPA

5. Le test du jour : un aspirateur qui compte les calories

Notre produit du jour aspire la poussière (il l’éclaire même avant de l’aspirer, pour être précis) mais c’est anecdotique. Le H-Free 500 est certes un aspirateur mais c’est un aspirateur connecté. Et à quoi ça sert un aspirateur connecté ? La réponse est à découvrir sur l'écran du smartphone de notre testeur en chef, Christophe Séfrin…

