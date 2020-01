Un TGV à la gare de Bordeaux-Saint-Jean. (archives) — MEHDI FEDOUACH / AFP

Au 30e jour de mobilisation contre la réforme des retraites, le trafic restera perturbé à la SNCF et à la RATP, ce vendredi, mais tout de même en "légère amélioration".

Côté SNCF, le groupe prévoit un Intercités sur trois. En région parisienne, il y aura trois Transilien (RER SNCF, trains de banlieue) sur dix. Le trafic international sera « perturbé », avec notamment neuf Eurostar sur dix et trois Thalys sur quatre. Le service pour enfants voyageant seuls sera « assuré dans les trains TGV et Intercités garantis » jusqu’à dimanche, a indiqué la SNCF.

Des liaisons « quasi-normales » samedi et dimanche

Concernant ce week-end, pour le retour des vacances, la SNCF annonce des « améliorations significatives » du trafic. Les liaisons seront « quasi-normales » samedi sur les lignes Paris-Lyon, Paris-Marseille et Paris-Lille, et dimanche, pour les lignes Paris-Nancy, Paris-Metz, Paris-Strasbourg et Paris-Luxembourg.

Côté RATP, la régie des transports parisiens prévoit un trafic « en légère amélioration » vendredi, avec « 15 lignes sur 16 qui fonctionneront normalement ou partiellement ». Seule la ligne 7bis sera entièrement fermée. Le trafic des RER A et B sera assuré de 6h30 à 19h30. Le trafic sera normal sur le tramway. Trois bus sur quatre circuleront en moyenne.