OMF « Oh My Fake » : les rumeurs du Nouvel an, une tradition millénaire — 20 Minutes

3, 2, 1… 0 ! Le décompte du Nouvel An a bien eu lieu, 2020 est arrivée. Parmi les traditions, il y en a une qui revient presque aussi fréquemment que le champagne, c’est celle des rumeurs ou erreurs d’interprétations sur ce qui va nous arriver dans cette nouvelle ère. Et particulièrement autour des dates symboliques tel que l’an 2000.

Pourquoi notre cerveau se met autant à gamberger et les rumeurs à prospérer (et là vous imaginez une musique à suspense) ? Vous le saurez en regardant ce nouvel épisode d'« Oh My Fake », notre émission sur Snapchat.

Il est question de millénarisme et même de besoin d’incertitude.

OMF Oh My Fake, lancé sur Snapchat Discover c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les « fake news​ ». Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les « fake news​ » attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

Et comme cette émission est juste ébourriffante et bigarée, on vous laisse scanner ce snapcode dans l’application Snapchat pour vous abonner. Go !