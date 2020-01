La couverture du livre de Vanessa Springora. (Martin BUREAU / AFP) — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Vanessa Springora raconte dans un livre à paraître jeudi sa relation sous emprise, à 14 ans, avec l’écrivain Gabriel Matzneff. Dans un entretien publié par Le Parisien, elle revient sur leur rencontre et explique qu’il y a eu « un dysfonctionnement de toutes les institutions : scolaire, policière, hospitalière… ». Pour elle, « c’est ça qui est sidérant face à un militant de la cause pédophile qui a publié des textes en ce sens et qui s’en glorifie ».

Comme chaque jour depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, 20minutes fait le point pour vous sur la situation dans les transports. Jeudi, la SNCF prévoit un TGV sur deux en moyenne, neuf Eurostar sur dix, huit Thalys sur dix et deux Lyria sur cinq. Un train Intercité sur quatre circulera en journée, et cinq TER sur dix. Trois trains sur dix circuleront en moyenne en Ile-de-France. A Paris, la RATP prévoit une amélioration et annonce une seule ligne de métro totalement fermée et 15 complètement ou partiellement ouvertes, pour certaines uniquement pour la pointe du soir (16h30-19h30) comme la 6 et la 12.

🔵 CIRCULATION DES TRAINS le 1er et 2 janvier 2020 🔵

📲 Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCF 👉 https://t.co/eiZMVDEquX pic.twitter.com/yKxwYKgrTg — SNCF (@SNCF) December 31, 2019

Entre Gare du Nord et Aéroport CDG/ Mitry : 1 train sur 3 toute la journée. Pendant la durée de la grève, l’information sur les trains du lendemain est disponible tous les jours à 17h sur https://t.co/ijY0yo4Edo, https://t.co/rcwnrZtW00 & https://t.co/9oKccOLcLx [3/4] — RER B (@RERB) January 2, 2020

Jean-François Cirelli, ancien dirigeant de GDF-SUEZ, puis d’Engie, et actuel président de la branche française du géant américain de la finance BlackRock a été nommé officier de la Légion d'honneur sur le contingent du Premier ministre, selon la promotion du Nouvel an publiée mercredi au Journal officiel. Ce choix est particulièrement critiqué par les opposants à la réforme des retraites, qui accusent la société de vouloir l’influencer à son avantage.