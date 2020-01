Un passager du métro à Paris, le 23 décembre 2019.(Philippe LOPEZ / AFP) — AFP

Jeudi, la grève contre la réforme des retraites aura dépassé en durée le plus long conflit à la SNCF depuis 1986-87, avec 29 jours d’affilée.

La SNCF prévoit jeudi un TGV sur 2 en moyenne, 9 Eurostar sur 10, 8 Thalys sur 10 et 2 Lyria sur 5. Un train Intercité sur quatre circulera en journée, et 5 TER sur 10. Trois trains sur dix circuleront en moyenne en Ile-de-France.

#Greve #SNCF : Prévisions pour le jeudi 2 janvier :



🚄1 TGV sur 2

🚆3 Transilien sur 10

🚆5 TER sur 10

🚆1 Intercités sur 4

Plus de détails Ici ↩️https://t.co/fu5VD9B5yb#greve2janvier pic.twitter.com/tdWB1iRjVC — L'Echiquier social (@EchiquierSocial) January 1, 2020

La situation s’améliorera pour le week-end des retours de vacances, où la SNCF compte faire rouler 2 TGV sur 3.

Côté transports en commun dans la capitale, la RATP prévoit une amélioration et annonce une seule ligne de métro totalement fermée et quinze complètement ou partiellement ouvertes, pour certaines uniquement pour la pointe du soir (16h30-19h30) comme la 6 et la 12.

Les RER A et B fonctionneront une grande partie de la journée, de 6h30 à 19h30. Un trafic quasi normal est prévu pour les tramways et 3 bus sur 4 circuleront en moyenne dans la capitale.

La semaine prochaine risque d’être plus difficile

Toutefois, une dégradation n’est pas à exclure la semaine prochaine, avec la reprise lundi des assemblées générales de cheminots, que le secrétaire général de la fédération CGT des cheminots Laurent Brun entend « remobiliser ».