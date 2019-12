Marc Veyrat est débouté — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Hop hop hop !, ne partez pas réveillonner sans avoir lu nos immanquables du jour, c’est peut-être la dernière fois que vous en lirez d’aussi bien réalisés cette année.



1. L’info poétique du jour : Le pipeau de Carlos

On ne vous l’apprend pas, l’ex-patron de Renault-Nissan s’est fait la malle. Mais vraiment la malle, façon Lautner. C’est en tout cas la version de la chaîne MTV (Lebanon, pas celle des Unplugged). D’après elle, Carlos Ghosn se serait enfui du Japon planqué dans l’étui de transport d’un instrument sorti de sa maison par un faux groupe venu y donner un concert. Evidemment qu’on a envie d’y croire… Mais on est payé pour émettre quelques doutes…

Carlos Ghosn quittant le bureau du procureur, le 6 mars 2019, à Tokyo. - Kentaro Aoyama/AP/SIPA



2. La vidéo du jour : Fake news et koala

La situation est suffisamment catastrophique pour qu’on n’en rajoute pas une couche. L’Australie est toujours en proie à des incendies géants qui menacent les populations et la faune locale. Vous avez peut-être vu passer ces dernières heures des posts affirmant que 30 % des koalas en avaient fait les frais. Nous faisons le point sur ce chiffre



3. Le verdict du jour : Supernova à Nanterre

C’est la fin d’une saga qui nous aura fait vibrer. La guerre des étoiles s’est terminée ce mardi à Nanterre, une galaxie far, far away, en ces temps de grève. Il s’achève sur une victoire du guide Michelin face au cuisinier star Marc Veyrat, qui lui reprochait d’avoir enlevé une étoile à son resto La Maison des bois (par ailleurs le titre d’une superbe série de Pialat, disponible sur Arte Replay… Au cas où votre réveillon tourne court) L’étoile s’est éteinte définitivement. Cela mérite un flash-back...



4. L’innovation du jour : Opération virtuellement moins stressante

A la clinique Lille Sud, ce type d’image n’a plus rien d’exceptionnel…

Une patiente du Dr Roué en pleine immersion. - Clinique Lille Sud

Après une période de test de plusieurs mois, l’usage de casques de réalité virtuelle en salle d’opération a été généralisé. Il diminue l’anxiété des patients pendant les opérations ne nécessitant qu’une anesthésie loco-régionale. 2020, nous voilà...



5. Le passement de jambes du jour : Les grands absents du Tours

Dans la famille des stars du foot français, on demande Mbappé… Pioche. Matuidi… Pioche… Griezmann… Pioche, encore et toujours. Il n’y avait que la Pioche, alias Paul Pogba, pour mettre l’ambiance à Tours lors de l’événement de charité organisé en faveur de la Guinée dimanche. C’est un peu normal, puisque c’est la fratrie Pogba qui organisait la rencontre. Mais c’est un peu étrange, aussi, puisqu’une kyrielle de grands noms du foot était annoncéé sur la pelouse. Vous voulez en savoir plus ? C'est ici que ça se passe!

Paul Pogba, le 29 décembre 2019 dans le Stade de la Vallée du Cher à Tours. - GUILLAUME SOUVANT / AFP

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. On vous laisse avec l’incroyable Alexis Orsini pour le live des vœux présidentiels. Un final en feu d'artifice :