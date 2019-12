Les Champs-Elysées, en décembre 2019. — Michel Euler/AP/SIPA

Les « gilets jaunes » ne sont pas les bienvenus sur les Champs-Elysées pour le réveillon du Nouvel An. Un arrêté du 31 décembre pris par la préfecture de police de Paris interdit en effet « tout rassemblement, cortège et manifestation se revendiquant des “gilets jaunes” » sur la célèbre avenue et une partie des rues attenantes.

« Dans un contexte de menace terroriste élevée », selon un communiqué de la préfecture de police, des barrages filtrants et des fouilles seront organisés à différents points d’entrée de l’avenue et un périmètre de sécurité sera établi entre 19h mardi et 3h mercredi, alors qu’entre 250.000 et 300.000 personnes se rassemblent chaque année sur l’avenue parisienne pour la Saint-Sylvestre.

Les commerces, bars et restaurants des Champs-Elysées devront en outre fermer les terrasses installées sur les trottoirs et retirer « tout mobilier pouvant servir de projectile ou d’arme par destination ».

Les manifestations de « gilets jaunes » sont également interdites dans huit autres secteurs de la capitale, selon l’arrêté pris par la préfecture de police, notamment dans le secteur du Trocadéro ou autour de la cathédrale Notre-Dame, sous peine d’une amende de 135 euros.