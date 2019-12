Illustration d'un TER et d'un TGV à la gare de Lille-Flandres. — Patrick Leveque/SIPA

Pas de trêve du Nouvel An à la SNCF et à la RATP. Le trafic des trains restera perturbé en raison du mouvement social contre la réforme des retraites, avec un TGV sur trois mercredi 1er janvier et un TGV sur deux jeudi 2 janvier, a annoncé mardi la SNCF.

Les TER circuleront à raison de 4 sur 10 mercredi et 5 sur 10 jeudi. On comptera un Transilien sur 5 en moyenne mercredi et 3 Transilien sur 10 jeudi. Côté RATP, le trafic restera également « très perturbé » mercredi, avec 8 lignes fermées, 8 en fonctionnement partiel ou total.

[Mouvement Social]⚠️Pour la journée du mercredi 1er janvier, la #RATP prévoit un trafic très perturbé, proche de celui du 25/12 mais en légère amélioration sur le Métro et le RER. Sur le réseau de surface, le trafic sera quasi normal (Bus et Tramway). Le détail des prévisions⬇️ pic.twitter.com/hUyVTtuCXN — RATP Group (@RATPgroup) December 31, 2019

Mardi, le taux moyen de grévistes à la SNCF était de 7,7%, au 27e jour consécutif de grève pour s’opposer à la réforme des retraites, en légère hausse par rapport à la veille (7,1 %), a annoncé la direction du groupe public dans un communiqué.