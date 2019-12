Requin blanc — Masashi Agawa/REX/REX/SIPA

Les immanquables de 20 Minutes, c’est une mine d’infos pour égayer votre réveillon et de bons conseils pour ne pas rater les jours qui suivent. Et on commence directement par la recommandation de l’année :

1. Le fake off du jour : Faut-il dater un document officiel de 2020 en écrivant l'année en entier pour éviter les arnaques?

Son nom est Vingt. Deux mille vingt. Alors n’allez pas l’écrire vulgairement « 20 » (genre 10/05/20), sous peine de vous faire arnaquer par le premier margoulin qui passe et complète votre date (par exemple 10/05/2030). La recommandation s’est répandue à grande allure sur les réseaux sociaux, recueillant une volée de pouces levés et autant de « Malin, ça… Je n’y avais pas pensé ». Mais que risque-t-on vraiment ? Notre service Fake Off s'est penché sur la question.

La signature d'un contrat (illustration) - Pixabay

2. La polémique du jour: Le futur traité international touchant à la liberté sur Internet divise

Vendredi, l’Assemblée générale de l’ONU a finalement adopté une résolution controversée prévoyant la rédaction d’un traité international qui pourrait toucher à la liberté d’expression sur Internet. Le projet, porté notamment par la Russie ou la Chine, inquiète les défenseurs des droits de l’Homme. Mais certains experts espèrent y voir la naissance d’un arsenal contre les outils de manipulation de masse. Bref, pas facile de se faire une idée alors on a creusé le sujet pour vous...

Un traité international de l'ONU risque-t-il de facilité la censure sur Internet par certains gouvernements? - Montage 20 Minutes avec Pixabay / ID 422737 / TheDigitalArtist

3. La grosse frayeur du jour: Une Française blessée par un requin

Ses jours ne sont plus en danger mais elle devrait se souvenir longtemps de ce Noël 2019. Une Française de 45 ans se baignant dans les eaux des Seychelles a été grièvement blessée dans une attaque de requin. Les accidents de ce type sont rares dans cette partie de l’Océan Indien, mais ils peuvent être dramatiques comme ce fut le cas en 2011.

Un requin en mer, illustration - Pixabay

4. Le « ahah, oui j’ai vu ça sur Twitter » du jour

Que celui qui, remplissant son ticket de métro, n’a jamais construit de château en Espagne jette la première pierre à Natalia Escuerdo. Cette journaliste d’Alicante a atteint la célébrité sur les réseaux ce week-end en devenant la première femme bloquée dans un ascenseur émotionnel en direct à la télévision ibérique. On ne vous en dit pas plus, ça vaut le coup d'œil...

La journaliste de la chaîne espagnole RTVE, Natalia Escuerdo, a appris qu'elle avait gagné au loto en direct - Capture écran RTVE

5. La vidéo du jour, de dans deux jours

Parce que vous n’en pouvez plus de 2019, on vous projette directement en 2020 avec cette dernière vidéo. Attention, le futur s’annonce dingue. Notamment – et sans spoiler bien sûr – si vous vivez dans une boîte-dôme en plastique avec ouverture façon salière, serré au milieu d'autres bâtonnets à la tête ouatée.

