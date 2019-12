TRAIN C’est le taux le plus bas depuis le 5 décembre et le début du mouvement

Femme a la Gare SNCF Lyon Part Dieu. Greve reforme des retraites. Dimanche 22 decembre 2019. — ROMAIN DOUCELIN/SIPA

La SNCF compte 7,1 % de grévistes ce lundi pour le 26e jour de mobilisation contre la réforme des retraites. C’est le taux le plus bas depuis le début du mouvement, le 5 décembre. Un tiers des conducteurs de trains sont en grève.

32,5 % des conducteurs de train, 18,1 % des contrôleurs et 9,3 % des aiguilleurs étaient en grève dans la matinée, selon un comptage de la direction. Deux jours avant le Nouvel an, tous ces taux sont en recul par rapport à vendredi, où 8,5 % des cheminots, 38,8 % des conducteurs, 22,3 % des contrôleurs et 11,2 % des aiguilleurs étaient grévistes. Le 5 décembre, plus d’un cheminot sur deux (55,6 %) avait été gréviste.