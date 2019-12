Lundi 30 décembre, le trafic sera encore très perturbé sur les lignes de la SNCF avec notamment 1 TGV sur 3. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les usagers de la SNCF devront une nouvelle fois faire avec les grèves contre la réforme des retraites. Ce lundi, il y aura un TGV sur deux et un Transilien sur quatre en circulation. La moitié des TGV desservant les axes Est, Atlantique et Sud-Est et la moitié des Ouigo circuleront, pour trois TGV sur cinq sur l’axe Nord. Les liaisons intersecteurs (province-province) seront très limitées (trois TGV sur dix) et le trafic international toujours affecté, selon un communiqué du groupe ferroviaire, qui prévoit également quatre circulations sur dix en moyenne pour le TER – essentiellement assurées par des cars – et un train Intercités sur quatre.

🔵 CIRCULATION DES TRAINS le 30 décembre 🔵

📲 Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCF 👉 https://t.co/eiZMVDEquX pic.twitter.com/PFdg8Q0kAc — SNCF (@SNCF) December 29, 2019

L’armée américaine a lancé dimanche une série de raids en Irak, contre des bases d’une faction armée pro- Iran, tuant 19 combattants. Ces raids ont eu lieu deux jours après une attaque à la roquette qui a tué pour la première fois un Américain en Irak. Quelques heures après ces représailles, quatre roquettes se sont abattues près d’une base abritant des soldats américains non loin de Bagdad, sans faire de victime, a indiqué un responsable des services de sécurité.

Gabriel Matzneff, au cœur d’une polémique autour de son attirance sexuelle pour les mineurs, a choisi de donner sa version dimanche dans un message écrit au Parisien. Il est ainsi revenu sur sa relation avec Vanessa Springora, qui publie un livre choc sur son expérience passée avec l’écrivain. Aujourd’hui âgé de 83 ans, Gabriel Matzneff dénonce « de si injustes et excessives attaques » et évoque « la beauté de l’amour que nous vécûmes, Vanessa et moi ».