Sophie Marceau et Jean-Jacques Goldman. — PATRICK HERTZOG / THOMAS SAMSON / AFP

Bienvenue dans les années 1980 ! L’indétrônable auteur-compositeur Jean-Jacques Goldman et l’actrice Sophie Marceau sont les personnalités masculine et féminine préférées des Français et des Françaises, selon le Top 50 Ifop publié dimanche par Le Journal du dimanche. Cette année, les sondés et sondées ont été invitées à choisir dix personnalités « qui comptent le plus pour vous aujourd’hui, et que vous trouvez les plus sympathiques » parmi les catégories hommes et femmes.

C’est la première fois que le classement du JDD est parfaitement paritaire. « Il s’agit d’une réponse volontariste à la trop faible présence féminine constatée jusque-là et qui avait atteint l’an dernier un niveau historiquement bas, avec seulement 14 femmes et un top 15 exclusivement ­masculin », explique le journal sur son site Internet.

Dans le classement général hommes, Jean-Jacques Goldman, au top depuis 2017, est suivi par les acteurs Omar Sy et Dany Boon. Sophie Marceau est en tête du classement général des personnalités féminines devant l’actrice Marion Cotillard et l’humoriste Florence Foresti. Aucun homme ou femme politique ne figure parmi les tops 25 des personnalités de chaque classement.