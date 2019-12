Un agent de la RATP gère les flux de voyageurs à la station Châtelet. — Lionel BONAVENTURE / AFP

Un trafic au ralenti… Treize lignes de métro sur seize seront fermées dimanche à Paris, au 25e jour de la grève contre la réforme des retraites, avant une « amélioration significative » lundi, a annoncé ce samedi la RATP.

Le trafic sera « très réduit » dimanche, seules les lignes 1 et 14 fonctionnant normalement. La ligne 2 ne circulera que de 8h à 12h.

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic sera très réduit ce dimanche 29 décembre sur les réseaux #métro et #RER #RATP. Le détail des prévisions est disponible ci-dessous ⬇️ et sur https://t.co/OElUNYGYky pic.twitter.com/yAxJ1d8scU — RATP Group (@RATPgroup) December 28, 2019

Lundi, les lignes 1 et 14 fonctionneront normalement, 11 lignes de métro seront en partie assurées et un RER A et B (zone RATP) sur deux roulera entre 6h30 et 20h.

De son côté, la SNCF annonce en moyenne six TGV sur dix et un Transilien sur cinq en circulation jusqu’à dimanche soir.

🔵 CIRCULATION DES TRAINS le 29 décembre 🔵

📲 Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCF 👉 https://t.co/eiZMVDEquX pic.twitter.com/sRtjRb24IY — SNCF (@SNCF) December 28, 2019

La compagnie ferroviaire prévoit également la circulation de quatre TER sur dix dimanche, et une moyenne de trois Intercités sur dix sur le week-end.