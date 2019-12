Un camion de pompiers. (illustration) — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Les pompiers et les pompières sont les premières sur le front en cas d’inondations, et on les sait fréquentes dans le sud-est de la France. Sauf qu’elles aussi habitent dans ces régions sinistrées et elles peuvent être aussi victimes de ces inondations. C’est ce qui est arrivé à 17 sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières des secteurs de Vidauban, Le Muy ou Roquebrune-sur-Argens.

France Bleu nous apprend que certains ont tout perdu… « Certains ont été touchés sur deux week-ends en plus, explique Jean-Luc Decitre, le président de l’Union départementale des sapeurs pompiers. La dernière fois, c’était en 2010 sur le secteur de Draguignan. Et malheureusement cette année, c’est sur le secteur de Vidauban, du Muy, de Roquebrune-sur-Argens que ça a été très difficile. On aide les autres, c’est notre ADN, mais s’aider soi-même, on n’a pas l’habitude. C’est bien qu’il y ait de la solidarité entre nous. »

D’après France Bleu, cette solidarité va s’exprimer de manière financière également. Chacun des sinistrés va recevoir 5.000 à 9.000 euros. Cela est permis grâce à la mutuelle des sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières et fonds de solidarité qui a été activé.