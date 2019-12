Sur les routes, du côté de l'Isère. (archives) — ALLILI MOURAD/SIPA

Ce n’est pas le grand chassé-croisé des vacances d’été, mais ce week-end d’entre Noël et jour de l’An s’annonce tout de même animé sur les routes. D’autant plus que la grève à la SNCF a poussé certaines et certains à trouver une solution de rechange, laquelle passe souvent par la route.

Ce samedi, d’après Bison-Fûté, la circulation sera dense en direction des massifs montagneux et des stations de sports d’hiver, notamment à partir du nord du pays ou de la région parisienne. La journée est classée orange dans l’Est et en région Rhône-Alpes en direction des Alpes du Nord.

Pas de difficultés significatives dans le sens des retours

Dans le sens des retours, les axes permettant de quitter les stations de sports d’hiver et les grandes vallées alpines seront chargés mais sans encombrements remarquables. Il en sera de même au nord de Lyon pour remonter vers le nord. On n’attend pas de difficultés significatives dans ce sens de circulation.

En conséquence, Bison futé prodigue quelques conseils aux automobilistes. Il est notamment conseillé d’éviter l'A10 autour de Bordeaux entre 11 h et 15 h, l'A7 entre Orange et Lyon et de 16 h à 18 h, l'A75 entre Clermont-Ferrand et Montpellier de 10 h à 17 h et enfin l'A43 entre Lyon et Chambéry de 9 h à 19 h.