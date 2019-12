Dans les couloirs du métro parisien. — Philippe LOPEZ / AFP

Six lignes de métro resteront fermées samedi à Paris, au 24e jour de grève contre la réforme des retraites, 2 bus sur 3 circuleront et le trafic RER restera perturbé avec en moyenne un RER A sur deux de midi à 18 h 00 et un RER B sur trois, a annoncé vendredi la RATP.

La nuit de la Saint-Sylvestre (31 décembre-1er janvier), en ce qui concerne le métro, seules les lignes automatiques 1 et 14 circuleront jusqu’à 2h15 du matin. Les tramways 2, 3a et 3b seront en circulation toute la nuit et les lignes de bus Noctilien seront « fortement renforcées », a ajouté la régie dans un communiqué.

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic sera encore perturbé ce samedi 28 décembre sur les réseaux #RATP. Le détail des prévisions est disponible ci-dessous ⬇️ et sur https://t.co/OElUNYGYky pic.twitter.com/ddR8eIyqsR — RATP Group (@RATPgroup) December 27, 2019

…/… Plus d’informations à venir sur 20 Minutes