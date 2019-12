Un homme devant les ruines d'une maison encore fumante, dans le quartier PK5 le 26 décembre 2019. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les violences s’intensifient en Centrafrique. De nouveaux affrontements meurtriers entre miliciens et commerçants mercredi et jeudi ont coûté la vie à au moins trente personnes au PK5, quartier majoritairement musulman de Bangui devenu l’une des zones les plus dangereuses de la capitale centrafricaine depuis 2014. La Mission des Nations unies en Centrafrique (Minusca) reste impuissante

Une bonne nouvelle pour ceux qui s’apprêtent à prendre la voiture pour la deuxième semaine de vacances qui se rapprochent. Bison Futé s’attend pour le second week-end des vacances scolaires à une circulation fluide au niveau national, malgré des difficultés attendues dans le sens des départs vendredi en Île-de-France et samedi vers les massifs montagneux, a annoncé jeudi l’organisme de prévision. 20 minutes fait le point

Depuis 1978, une autorisation de pêche au chalut pélagique (grand filet qui ne touche pas le fond marin) était délivrée tous les deux ans pour 60 jours sur le plateau de Rochebonne, zone naturelle sensible d’environ 100 km2 située à l’ouest de l’île de Ré (Charente-Maritime). La prochaine campagne devait débuter le 1er janvier. Mais la donne vient de changer. Ce type de pêche, accusée d’être responsable de la mort de nombreux dauphins, vient d’être interdite par la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine.