Le typhon Phanfone a fait déjà 16 morts et de nombreuses personnes sont sans-abri — /AP/SIPA

1 – Les prévisions grève du jour : 6 TGV sur 10 et 5 lignes RATP fermées

A quai ou dans le wagon, quel sera votre destin ferroviaire demain ? Alors que les grèves contre la réforme des retraites continuent, voici les prévisions de trafic SNCF et RATP. Spoiler alert : il y a du mieux. Un peu.

Ah, et sinon, au 22e jour de grève, le conflit atteint désormais la durée du mouvement syndical de 1995.

2- L’info du jour : Le typhon Phanfone fait 16 morts aux Philippines

Le typhon Phanone a provoqué de fortes inondations, comme ici à Ormoc City, dans la province de Leyte, aux Philippines. - RONALD FRANK DEJON / AFP

Au moins 16 personnes ont trouvé la mort après le passage du typhon Phanfone, qui a balayé le jour de Noël des villages reculés et des zones touristiques du centre des Philippines, ont annoncé les autorités locales, ce jeudi. Les dégâts sont considérables sur l’archipel, déjà frappé par plusieurs catastrophes naturelles.

3- Le Fake off du jour :Emmanuel Macron qui ne souhaite jamais Joyeux Noël aux Français, c’est vrai ?

Emmanuel Macron, le 19 décembre 2018, lors du - NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Esprit de Noël, es-tu à l’Elysée ? Plusieurs personnalités du Rassemblement national reprochent à Emmanuel Macron de ne pas avoir souhaité « joyeux Noël » aux Français le 25 décembre. Un internaute affirme même que le chef de l’Etat n’a jamais souhaité cette fête à ses compatriotes depuis son élection en 2017. Alors, vrai ou faux ?

4- La vidéo du jour : Le Père Noël en rouge et blanc, une invention de Coca Cola ?

Blanc et rouge… comme une étiquette de Coca. Notre père Noël des familles serait-il un pur produit marketing savamment pensé par une multinationale ?

C’est beau mais c’est faux.Voilà comment et pourquoi cette légende urbaine a prospéré.

