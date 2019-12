Les infrastructures ferroviaires vides a la sortie de la gare de Lyon a Paris, FRANCE - 22/12/2019 - — PATRICK LEVEQUE/SIPA

Ce vendredi, il risque d’y avoir encore quelques impatiences et paniques dans les gares… En effet, la SNCF vient de publier ses prévisions pour demain avec 6 TGV sur 10 devraient circuler, 7 Ouigo, 1 Transilien sur 5 et sur 10 et 1 Intercités sur 3.

🔵 CIRCULATION DES TRAINS le 27 décembre 🔵

📲 Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCF 👉 https://t.co/eiZMVDEquX pic.twitter.com/rzAXz6PPpI — SNCF (@SNCF) December 26, 2019

Si vous ne savez pas si votre train circule ou non, la SNCF rappelle que vous pouvez vous renseigner par ici.

🔵 TRAJETS DU 27 AU 29/12 : COMMENT SAVOIR SI VOTRE TRAIN EST GARANTI ? 🔵

👉 Concerne les trains @TGVINOUI, @ouigoSNCF & @Intercites

➡️ Trains ouverts à la réservation = garantis de circuler

➡️ Des places peuvent se libérer jusqu’au départ, consultez régulièrement nos sites — SNCF (@SNCF) December 24, 2019

Et pour la RATP ?

Pour les Franciliens, les transports de la RATP s’améliorent doucement. Ce vendredi, encore cinq lignes seront totalement fermées : la 3bis, 5, 6, 7bis et 13. Mais beaucoup de lignes ne verront qu’un trafic (très) partiel. Sur la 12, il n’y aura qu’1 train sur 5 entre Mairie d’Issy et Falguière de 16h30 à 19h30. Sur la 2, 1 train sur 3 entre Dauphine et Anvers. Sur la 11, 1 train sur 3 entre Hôtel de ville et Mairie des Lilas. Sur la 3, 1 train sur 5 entre Havre-Caumartin et Pont de Levallois. Sur la 4, la 7, la 8 et la 9, 1 train sur 3 circulera. Sur la 10, 1 train sur 2 le matin et 1 train sur 3 le soir.

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic sera encore perturbé ce vendredi 27 décembre sur les réseaux #RATP, avec une amélioration notable sur le #RER. Le détail des prévisions est disponible ci-dessous ⬇️ et sur https://t.co/7OhMS4j8Sg pic.twitter.com/JaowMlDaTA — Service client RATP (@ClientsRATP) December 26, 2019

Le RER A et le RER B circuleront une grande partie de la journée pour la première fois depuis le début du mouvement. Du côté du RER A, «aucun train entre 9h30 et 16h30 entre St Germain en Laye et Boissy St Léger/Marne-la-Vallée Chessy, mais le trafic va reprendre le reste de la journée avec 1 train sur 2. Pas de circulation sur l’ensemble de la ligne à partir de 20h30», précise la RATP dans son communiqué. Et sur le RER B, aucun train aux heures creuses entre St Rémy-lès-Chevreuse/Robinson et Gare du Nord. Entre Gare du Nord (souterraine) et Robinson / St-Rémy-lès-Chevreuse, la ligne est exploitée de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30.

Pour le tramway, en revanche, le trafic sera quasi normal sur toutes les lignes et toute la journée.