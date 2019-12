Le typhon Phanone a provoqué de fortes inondations, comme ici à Ormoc City, dans la province de Leyte, aux Philippines. — RONALD FRANK DEJON / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

« Oh, une serpillière, Thérèse, c’est formidable ? ! Non, Pierre, c’est un gilet »… Les cadeaux de Noël non désirés ou mal choisis sont revendus en ligne de plus en plus vite en France, une tendance qui s’amplifie d’année en année.

A midi, la plateforme Rakuten comptait « déjà plus de 500.000 annonces déposées » contre « 300.000 l’an dernier à la même heure », indique Alison Boutoille, directrice marketing, qui prévoit plus d’un million d’annonces à la fin de la journée. Un phénomène « de plus en plus assumé, de plus en plus large, puisqu’on a de plus en plus de gens qui revendent sur Internet », selon Sarah Tayeb, responsable du pôle vendeurs de la plateforme eBay France. Dès la matinée, les nouvelles annonces de cadeaux revendus s’accumulaient sur la plateforme, Sarah Tayeb en attendant 130.000 pour midi contre 100.000 l’an dernier à la même heure. « On pense qu’il y a une augmentation du pragmatisme par rapport aux fêtes de Noël, […] du coup un réemploi, une sorte de tendance à l’économie circulaire, où on ne va pas garder un objet inutile chez soi, on va chercher à le revendre, et le cadeau de Noël perdant son côté sacré, on va se permettre de le revendre sur Internet », estime-t-elle.

La grève contre la réforme des retraites continuera de perturber le trafic à la SNCF et à la RATP jeudi, avec un TGV sur deux en circulation et cinq lignes du métro parisien fermées, ont annoncé mercredi les deux entreprises publiques.

Côté SNCF, un TGV sur 2 devrait donc circuler, ainsi qu’un Transilien sur 5 et quatre TER sur 10. Le trafic international restera « perturbé » et seul un train Intercités sur quatre circulera. La SNCF rappelle que « tous les trains ouverts à la réservation sur OUI.sncf, jusqu’au 29 décembre inclus, sont garantis de circuler ».

Au moins 16 personnes ont trouvé la mort après le passage du typhon Phanfone, qui a balayé le jour de Noël des villages reculés et des zones touristiques du centre des Philippines, ont annoncé les autorités locales, ce jeudi.

Ce typhon, qui s’accompagnait de rafales de vent atteignant les 195 km/h, a provoqué d’importants dégâts matériels, arrachant les toits des maisons et renversant des poteaux électriques. Dans les zones les plus sinistrées, les réseaux Internet et téléphoniques étaient toujours coupés, ce jeudi.