Noël 2019 EN DIRECT : Allez-vous survivre à votre repas ? On vous donne nos conseils…

10h33 : Une sortie en fanfare

En Irlande, un prêtre catholique irlandais a fait une sortie mémorable de la messe en trottinette, un cadeau qu’il a reçu pour Noël. On vous laisse apprécier.

This Irish Catholic priest made a memorable exit from Christmas Eve Mass when he went rolling down the aisle on a scooter.



Father Peter O’Connor told the children in attendance that he received the scooter from Santa and wanted to test it out. https://t.co/nvoh6qdw3p pic.twitter.com/8eUKbvJVal