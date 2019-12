L’appel d’une maman en faveur du don du sang, en baisse depuis la grève

Une pancarte de l'EFS près d'un centre de collecte, à Grasse (Alpes-Maritimes), le 26 novembre 2019. — Frederic DIDES/SIPA

Son fils, Dylan, a 9 ans. Il est atteint d’une grave maladie de moelle osseuse et a besoin de transfusions de plaquettes plusieurs fois par semaine. Sauf que depuis le début de la grève, les dons du sang sont en baisse. Roxane Boulot a donc lancé un appel sur son compte Instagram pour inciter au don, rapporte La Dépêche du midi. Au quotidien régional, cette mère toulousaine a expliqué : « Alors qu’un corps humain fonctionne avec 160 000 à 400 000 plaquettes de sang, Dylan n’en a généralement que 19 000, il se fatigue très vite et à des douleurs aux os ».

Les dons généralement en baisse en fin d’année

« Cette année, les réserves de sang ont déjà subi une baisse importante en raison des mouvements sociaux qui impactent la fréquentation des collectes », s’alarme l’Etablissement français du sang (EFS) dans un récent communiqué. Une baisse d’autant plus problématique que le mois de décembre se révèle souvent être un passage compliqué. « La fin de l’année est trop souvent marquée par une baisse de la collecte de sang du fait des congés, des phénomènes météorologiques et des épidémies saisonnières » explique l’organisme, qui invite les donneurs à se mobiliser.

#Grevedu13decembre - Une des conséquences inattendues de la grève : on pourrait bientôt manquer de sang ! Faute de transports, les donneurs ne viennent plus, les collectes en entreprise sont souvent annulées. L'@EFS_dondesang lance un appel dans #RTLMatin ! pic.twitter.com/e4NSTQ3kNs — RTL France (@RTLFrance) December 13, 2019

Roxane Boulot craint justement que les stocks n’arrivent à sec, ce qui aurait des « conséquences dramatiques pour les enfants », y compris le sien. « S’il n’en bénéficie plus [de dons], il peut attraper des infections et ce sera rapidement la fin », a-t-elle confié. « Les citoyens défendent leur droit en manifestant mais il est aussi de notre devoir en tant que parent de sensibiliser les Français à la baisse du don du sang et à ses conséquences qui pourraient être désastreuses » a exprimé la jeune femme qui ne compte pas s’arrêter là. Prochaine étape désormais, interpeller la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

Sur son site, l’EFS recense les centres de collectes où il est possible de donner son sang.