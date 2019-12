Une manifestation de la CGT le 23 décembre 2019 devant la gare Les Aubrais près d'Orléans. — AFP

La circulation ferroviaire restera «très perturbée» mercredi, 21e jour de grève contre la réforme des retraites, avec en moyenne un TGV sur 3, un Transilien sur 6 et trois TER sur 10, a annoncé la SNCF mardi.

«Dans certaines grandes gares parisiennes» (Montparnasse, Est, Nord), aucun TGV ne partira ni n'arrivera «avant le début d'après-midi», tandis qu'en Ile-de-France le trafic des lignes C, E, N et P «reprendra en début d'après-midi» également, prévient la SNCF, conseillant «aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou de reporter leurs déplacements» sur le réseau Transilien.

14 lignes de métro fermées

Du côté de la RATP, même topo. Pour le métro, seules les lignes automatiques, la 1 et la 14 circuleront normalement... les 14 autres étant totalement fermées. Peu de circulation sur le RER A: les trains en provenance de la branche Cergy seront prolongés de Nanterre Préfécture à La Défense. Des navettes entre les gares de Nation et de Chessy Marne-la-Vallée seront également assurées. Le reste de la ligne sera fermée toute la journée. Quant au RER B, la ligne fonctionnera avec 1 train sur 3 au départ de Massy et de Robinson en direction de Gare du Nord uniquement entre 12h et 18h. En revanche, le trafic sera quasi normal pour Tramway et 3 bus sur 4 circuleront en moyenne.