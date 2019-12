Allez, bonnes fêtes à toutes et tous ! — Richard Austin/Shutters/SIPA

Vous avez passé la journée à préparer votre réveillon ? Vous avez bien fait, car nous, nous avons veillé sur l’actualité pour vous préparer votre résumé de la journée

1 – L’info grève du jour : la SNCF prévoit 6 TGV sur 10 après Noël

Le retour du réveillon sera possible pour beaucoup de voyageurs. La SNCF compte faire rouler 6 TGV sur 10 pour le week-end de chassé-croisé des vacances de Noël, du 27 au 29 décembre, a-t-elle indiqué mardi. A lire ici. Pour les prévisions de demain, c'est là que ça se passe​.

Au passage, on apprend que le nombre de congés maladie a explosé durant la grève à la RATP.

2- L’info réveillon (et grève) du jour : comment adapter ses fêtes aux grèves ?

Les repas associatif permettent de passer son réveillon en bonne compagnie - Paul Currie

Blablacar, Flexibus, Noël à Pâques ou soirée Playstation, nos lecteurs racontent comment ils adaptent leurs fêtes de fin d’année au contexte de grève.

3- La chute du jour : le président brésilien Bolsonaro hospitalisé après un accident domestique

Le président Jair Bolsonaro a eu un accident domestique dans la nuit de lundi à mardi 24 décembre 2019. - Eraldo Peres/AP/SIPA

Le président brésilien Jair Bolsonaro se serait cogné la tête en glissant dans une baignoire, selon des médias brésiliens. Il a été admis dans un hôpital militaire. A lire ici.

4- L’article à relire du jour : notre tuto furoshiki, emballage cadeau zéro déchet

Plus de papier (cadeau) ? Envie d’un emballage écolo. Il vous reste quelques heures pour vous essayer à l’art du furoshiki, emballage japonais en tissu et recyclable. A découvrir ici.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui, on sent que vous êtes pressés, alors on vous souhaite un pétillant réveillon. Ah, et on vous a préparé un petit cadeau pour demain. Avec ce snapcode, à scanner dès mercredi matin depuis l’application Snapchat, vous en apprendrez de belles sur le père Noël.