Un assistant SNCF — Rafael Yaghobzadeh/AP/SIPA

La mobilisation contre la réforme des retraites continue, ce mardi, à la SNCF, où le taux de grévistes a légèrement augmenté à 9,8 %, a annoncé le groupe ferroviaire.

Parmi les personnels indispensables à la circulation des trains, près de la moitié (49,3 %) des conducteurs, plus du quart (29,4 %) des contrôleurs et 12,6 % des aiguilleurs étaient grévistes, le jour du réveillon de Noël.

Des lignes fermées jusqu’à jeudi matin

Ce léger rebond intervient au lendemain de la plus faible mobilisation des cheminots (9,2 % lundi et 47,7 % des conducteurs) depuis le début du mouvement le 5 décembre. La situation reste très perturbée à la SNCF, qui prévoit 40 % des TGV et des TER, 20 % des Intercités et Transilien. Du côté de la RATP, 6 lignes de métro sont toujours complètement fermées, seules les deux lignes automatiques 1, 14 et Orlyval circulant normalement.

En outre, la SNCF avertit qu’en Ile-de-France, plusieurs lignes « fermeront de manière anticipée en fin de journée » mardi et ne rouvriront que mercredi « en début d’après-midi ».