Des grévistes devant la gare de Fleury les Aubrais, le 23 décembre 2019. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Vingt jours après le début de la grève contre la réforme des retraites, le mouvement de contestation continue, ce mardi, à la veille de Noël. Et cette année, peu de trains sous le sapin, selon les prévisions.

Malgré la baisse du nombre de grévistes (9,2 % des personnels SNCF et 47,7 % des conducteurs lundi), la situation restera très perturbée à la SNCF, qui prévoit 40 % des TGV et des TER, 20 % des Intercités et Transilien. Du côté de la RATP, 6 lignes de métro sont toujours complètement fermées, seules les deux lignes automatiques 1, 14 et Orlyval circulant normalement.

Cette année, Notre-Dame de Paris ne connaîtra pas de messe de Noël alors que huit mois après l'incendie du 15 avril, une grue géante veille toujours sur l’édifice en attendant de démonter l’échafaudage qui la menace. La cathédrale vieille de huit siècles va donc rester silencieuse une nuit de Noël : aucune cérémonie, aucune procession n’étant prévues aux abords. La dernière fois que la capitale a connu une telle situation, c’était avant 1803 quand Paris était en plein bouillonnement révolutionnaire.

C’est un véritable coup de théâtre dans la campagne présidentielle de 2020 en Côte d’Ivoire. Un mandat d’arrêt international a été émis lundi soir par la justice ivoirienne contre l’ex-président de l’Assemblée nationale (2012-2019) et Premier ministre (2007-2010 et 2011-2012) et surtout candidat à la présidentielle, Guillaume Soro, qui devait rentrer en Côte d’Ivoire et dont l’avion a finalement atterri au Ghana. Les membres de son parti, le GPS, ont aussi fait l’objet d’arrestations.