De fortes vagues battent les Iles Sanguinaires, près d'Ajaccio, le dimanche 22 décembre. — PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La tempête Fabien, qui a balayé le Sud-Ouest et la Corse, laissait toujours ce lundi matin des milliers de foyers sans électricité tandis que les transports entre l’île de Beauté et le continent étaient interrompus en raison d’une houle et de vents menaçants. A 21 heures dimanche, seuls 18.000 foyers étaient sans électricité en France continentale, principalement en Nouvelle-Aquitaine, après le passage de la tempête Fabien, selon Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. En Corse, 3.500 foyers étaient également coupés en début de soirée, selon EDF.

Le trafic SNCF sera « toujours fortement perturbé » a prévenu le groupe ferroviaire ce dimanche. Il y aura deux TGV sur cinq, quatre TER sur 10 et un transilien sur cinq. Le trafic international sera également « perturbé » et un seul Intercité sur 4 circulera en moyenne, a précisé le groupe ferroviaire.

Deux adolescents soupçonnés du viol d'une adolescente dans l'Essonne, ainsi que d’avoir filmé et diffusé les images sur les réseaux sociaux, ont été mis en examen et placés en détention provisoire, a-t-on appris dimanche de source judiciaire.

Les deux adolescents âgés de 16 ans sont soupçonnés d’avoir violé jeudi une adolescente dans une cage d’escalier à Morsang-sur-Orge, dans l’Essonne, selon des sources policières. La victime, mineure également, habitant Grigny (Essonne), a été identifiée. La vidéo avait été signalée à la Plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements (Pharos).