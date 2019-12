Elisabeth Borne laisse la CGT au jugement des Français — Alfonso Jimenez/REX/SIPA

La ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne a affirmé ce dimanche que « les Français jugeront » l’attitude de la CGT Energie, qui a revendiqué plusieurs coupures de courant illégales dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites.

Elisabeth Borne, venue à Courbevoie (Hauts-de-Seine) dans la salle de crise du gestionnaire du réseau d’électricité Enedis, mobilisé face aux conséquences de la tempête Fabien qui a balayé le sud de la France, a aussi été interrogée sur ces coupures volontaires, dont celles qui ont affecté samedi soir deux rencontres de Top 14 de rugby à Agen et à Castres.

« Les responsables d’Enedis déposent plainte systématiquement »

« Je viens de vous parler de l’engagement des agents d’Enedis et de leur sens du service public, là c’est autre chose, je condamne vraiment très fermement ces coupures », a répondu la ministre. « Parfois, on nous dit "On cible les préfectures" ou "On cible les entreprises du CAC40", chacun peut voir que ce sont des foyers, des Français comme vous et moi » qui sont affectés, a remarqué Elisabeth Borne. « Y compris des choses très dangereuses, parce que dans les foyers il peut y avoir des appareils médicaux, ensuite il y a eu des coupures dans des cliniques, cinq cliniques à Lyon, des lignes de métro », a-t-elle énuméré.

« Je vois que la CGT Energie revendique. Les Français jugeront ce que veut dire le service public pour la CGT Energie », a-t-elle ajouté, en rappelant que « les responsables d’Enedis déposent plainte systématiquement ».

« J’appelle chacun des agents à regarder les garanties qui ont été données »

La CGT Energie a revendiqué depuis le début de la semaine plusieurs coupures d’électricité sur fond de colère contre la réforme des retraites. Ces interruptions ont affecté des dizaines de milliers de foyers, de Perpignan à Lyon en passant par Nantes et la région marseillaise.

Les coupures sauvages sont expressément interdites par la loi et punies pénalement. Au sujet de la grève affectant en particulier les transports publics, qui était ce dimanche dans son 18e jour, Elisabeth Borne, ministre de tutelle de ce secteur, a estimé qu'« il y a eu vraiment des garanties fortes qui ont été données aux cheminots, c’est aussi le cas à la RATP ».

« J’appelle chacun des agents à regarder les garanties qui ont été données, et à entendre les attentes des Français qui souhaitent maintenant pouvoir profiter pleinement des fêtes de fin d’année », a conclu la ministre.