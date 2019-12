L'aéroport d'Ajaccio inondé par les eaux, le 21 décembre 2019. — PASCAL POCHARD-CASABIANCA

Ajaccio se retrouve isolée. En prévision de vents tempétueux amenés par la tempête Fabien, tous les aéroports corses seront fermés dimanche sur décision préfectorale. Samedi à la mi-journée, l’aéroport d’Ajaccio, dont les pistes ont été inondées au cours d’une crue inédite selon la préfecture, a déjà été évacué et restera fermé jusqu’à dimanche minuit, a annoncé la préfecture de Corse-du-Sud dans un communiqué.

INFO Aéroports



Suite aux intempéries, l’aéroport Napoléon Bonaparte d’Ajaccio sera fermé jusqu’au dimanche 22 décembre 23h59.



Par ailleurs, tous les aéroports de l’île seront fermés dimanche 22 décembre. — Préfète de Corse, préfète de Corse-du-Sud (@Prefet2A) December 21, 2019

En concertation, la préfecture, la mairie d’Ajaccio et la Collectivité de Corse ont décidé « de fermer tous les accès pour entrer et sortir d’Ajaccio entre 21h ce soir et 9h demain matin afin d’éviter que des personnes ne se retrouvent bloquées par les inondations sur des routes impraticables », a indiqué Alain Charrier, secrétaire général de la préfecture.

Les traversées maritimes fortement perturbées

Du côté de la mer, les derniers bateaux sont partis d’Ajaccio avant 16h et tous ceux prévus après cet horaire sont annulés. Dimanche, toutes les traversées au départ et à l’arrivée d’Ajaccio sont annulées et celles de lundi sont fortement perturbées.

Alain Charrier a décrit « une situation inédite » : « même la digue de l’aéroport prévue pour résister à une crue centennale a été dépassée. La Gravona a atteint les 630m3/seconde. C’est complètement fou », a-t-il insisté. Des cumuls d’eau « extrêmement importants » sont attendus pour la première partie de nuit, qui « combinés à la forte houle, font craindre une situation très délicate ».

La préfecture déconseille tout déplacement près des rivières. La Corse a été placée en vigilance orange « pluies-inondations » et « vague-submersion ».