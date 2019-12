Des gilets rouges dans la Gare de Lyon, pour orienter les voyageurs. — Bertrand GUAY / AFP

Le trafic SNCF sera encore « très perturbé » par la grève contre la réforme des retraites samedi et dimanche, avec la moitié des TGV, 30 % des TER et 20 % des Transilien en circulation, a annoncé la direction.

La SNCF prévoit de faire rouler un train Intercités sur quatre, tandis que le trafic international sera « perturbé », précise le groupe ferroviaire dans un communiqué. Pour les TER en direction de la Normandie et des Alpes, la réservation qui est « habituellement facultative, sera obligatoire » samedi et dimanche, prévient la SNCF.

14 TGV pour les enfants

Concernant les enfants voyageant seuls, la SNCF a mis à disposition 5.000 places dans 14 TGV dimanche. La compagnie ferroviaire avait annoncé jeudi la suspension du service d'accompagnement des enfants Junior et Compagnie entre le 20 et le 24 décembre, privant ainsi de trains près de 6.000 enfants de 4 à 14 ans devant voyager seuls. Ce changement a été « rendu possible par de nouvelles ressources de conducteurs revenus au travail », a indiqué un porte-parole.