L’enquête du jour : 349 victimes potentielles du chirurgien accusé de pédophilie ont été identifiées

Les mois passent et le nombre de victimes potentielles du docteur Le Scouarnec continue d’augmenter. Dans un bref point presse donné ce vendredi, la procureure de Lorient Laureline Peyreffite a fait savoir que 349 victimes potentielles avaient été identifiées, précisant d’emblée que « certains faits sont prescrits ». Vendredi matin, Laureline Peyreffite avait pris le soin de recevoir les victimes potentielles et leurs familles dans une salle de Ploemeur, à quelques kilomètres de Lorient. « Environ 110 personnes ont fait le déplacement pour cette réunion d’information, qui n’était pas un acte judiciaire ». Visage fermé, la procureure ne s’est pas exprimée longuement mais n’a pas hésité à décrire cette procédure comme « hors-norme ».

Le podium du jour : Braisaz s'arrache mais Eckhoff était plus forte

Julie Braisaz a pris le deuxième place du sprint au Grand-Bornand, ce 20 décembre 2019. - JEAN-PIERRE CLATOT / AFP

Revivez la deuxième place de Julie Braisaz au Grand-Bornand. Le week-end biathlon continue en Haute-Savoie ce samedi avec les poursuites hommes (13h) et femmes (15h).

« Le père Noël n’aime pas les ordures », lit-on sur leur affiche. Les jeunes des associations Espoir & Création de Garges-Lès-Gonesse (Val-d’Oise) et Jeun’Espoir de Colombes (Hauts-de-Seine) se donnent rendez-vous ce samedi à Garges-lès-Gonesse pour une grosse opération de nettoyage. Un « Garges Clean Challenge » spécial Noël. Objectif : nettoyer les rues de son quartier de fond en comble – avec le père Noël – puis mettre au défi un autre quartier, une autre ville, d’en faire autant. Et ce, de la même manière que les challenges régulièrement lancés sur les réseaux sociaux. Ces initiatives ont-elles des effets durables ?

La posture du jour : Les Jedi seraient-ils en réalité des yogis ?

Actualité et professionnalisme obligent, il a bien fallu voir ou revoir récemment tous les épisodes de Star Wars ces derniers temps. Et pour une pratiquante du yoga depuis douze ans, une chose frappe alors : bon sang mais c’est bien sûr, les Jedi sont des yogis ! Et je ne suis pas la seule visiblement. Sur Twitter ou Instagram fleurissent des photos où des personnages de la saga sont vus en train de faire des postures de yoga, sous le hashtag #yogastarwars. Une artiste américaine, Nicole Heere, en a même fait toute une série. Des connaisseurs et connaisseuses s’amusent aussi à citer des textes yogiques, et à les mettre en relation avec des phrases du film.

La vidéo du jour : Mort de Claudine Auger, première James Bond girl française

