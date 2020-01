Denis Breteau a dénoncé des appels d’offres truqués de la part de la SNCF en faveur du géant américain IBM. — D.B.

Héros pour certains, traîtres pour d’autres, les lanceurs d’alerte mettent au jour des dysfonctionnements ou des actes répréhensibles et en payent souvent le prix fort. Seuls face à une entreprise, à des lobbys, à des laboratoires pharmaceutiques et même parfois face à l’État, ils signalent une menace ou un préjudice au nom de l’intérêt général. 20 Minutes leur donne la parole. Cette semaine, Denis Breteau, cadre au service des achats à la SNCF, raconte comment il a été licencié par la SNCF, puis finalement réintégré, après avoir dénoncé des appels d’offres truqués.

« J’ai reçu ma lettre de licenciement le 26 décembre 2018. Un joli petit cadeau de Noël, après dix-neuf ans de bons et loyaux services à la SNCF. Mais cela faisait déjà un moment, presque dix ans, que les relations étaient très tendues avec ma hiérarchie, et que ça ne tournait pas rond au service des achats dans lequel je travaillais à Lyon. Tout a commencé en 2009. On est venu me voir un jour en me disant de classer sans suite un appel d’offres en cours concernant l’achat d’un logiciel. J’ai trouvé ça bizarre, mais à ce moment-là, je ne me suis pas trop posé de question, et j’ai exécuté la consigne. Trois mois après, on est revenu me voir pour m’ordonner de conclure cet appel d’offres, sans faire jouer la concurrence, avec la société américaine IBM. Et au lieu du contrat d’un million d’euros – qui était initialement prévu –, la facture s’élevait à près de 3 millions d’euros !

A l’époque, la compagnie venait de gagner le marché de transport du géant américain IBM. En contrepartie, la direction de la SNCF souhaitait que la multinationale ait celui de notre informatique. Mais procéder ainsi, c’était complètement illégal ! J’ai donc refusé de rentrer dans ce jeu d’appel d’offres truqué. On peut parfois être plus souple sur certaines choses, laisser passer quelques petites erreurs, mais acheter trois millions d’euros un truc qui en vaut un, ça n’était juste pas possible. C’était quand même l’argent du contribuable ! En interne, ça s’est su et ça a beaucoup fait réagir… Mais la direction a vite trouvé une parade. Pour contourner les règles de la commande publique – et donner les contrats à IBM sans appels d’offres –, la SNCF a décidé de créer en 2010 une société fictive, la filiale Stelsia. Ils ont ainsi pu réaliser des dizaines et des dizaines d’appels d’offres truqués. Ce qui représente, au final, entre 150 et 300 millions d’euros « perdus » par la SNCF.

« Ma cheffe de l’époque est venue me voir en me disant que s’il fallait faire des trucs illégaux, je devais les faire, sans poser de questions »

Ma cheffe de l’époque, qui était cadre supérieur, est quand même venue me voir en me disant que s’il fallait faire des trucs illégaux, je devais les faire, sans poser de questions. Mais tout ça allait à l’encontre de mes valeurs, de la moralité, et surtout de la légalité. Ils ont bien sûr essayé de faire pression sur moi. Une sorte de « harcèlement moral » a commencé à se mettre en place. Je n’avais plus le droit à aucune augmentation, aucune prime… Au bout d’un moment, je me suis dit que je ne pouvais plus rester les bras croisés. En tant que cadre à la SNCF, j’avais la sécurité de l’emploi, et la contrepartie de cela, c’était d’avoir la liberté et le "devoir" de m’opposer officiellement à ce genre de pratiques. J’ai alors porté plainte une première fois en 2012, puis à nouveau 2013 pour "harcèlement moral" et pour "malversations".

Les représailles sont vite tombées. J’ai été mis direct au placard, dès le dépôt de ma première plainte. Mes supérieurs se sont alors rendu compte que c’était plus simple pour eux de me virer. Ils m’ont d’abord proposé des postes bidons qui n’existaient pas sur Paris, ou bien sous les ordres de gens que j’avais dénoncés précédemment à Lyon. Puis on m’a finalement licencié comme un malpropre à l’âge de 53 ans, avec un conseil de discipline truqué. Normalement quand on vous vire, c’est pour un manquement ou une faute grave. Là, il n’y avait rien. C’était une décision hyperviolente. J’en veux humainement aux gens qui m’ont fait ça. Mais ils n’ont jamais pensé une seule seconde que je pouvais aller en référé, et que je pouvais bénéficier du statut de lanceur d’alerte.

« Je suis le tout premier lanceur d’alerte en France à avoir bénéficié de la loi Sapin II »

Je suis le tout premier lanceur d’alerte à avoir pu bénéficier de la loi Sapin II. Par chance, j’ai respecté toutes les étapes de la procédure. A l’issue de mon audience devant le Conseil des prud’hommes en avril 2019, la SNCF a été condamnée à me réintégrer. Une décision qui a été confirmée en novembre dernier. La cour d’appel de Lyon a exigé ma réintégration, expliquant que j’avais fait l’objet « de diverses mesures défavorables », devant « être mises en lien avec mes révélations ». Concernant la plainte que j’ai déposée pour « malversations », le Parquet national financier (PNF) a décidé en 2017 de s’en saisir. Une enquête préliminaire a été ouverte, elle est aujourd’hui toujours en cours. Je sais qu’ une perquisition a été menée en juin dernier dans les locaux de la SNCF, et que les investigations se poursuivent.

L’entreprise a beau me denier le statut de lanceur d’alerte, c’est cependant ce que le tribunal a constaté. Pour les poursuites, des enquêtes sont en cours au parquet national financier ainsi qu’au parquet de Lyon. La SNCF déjà de plus reconnue coupable a la commision européenne. https://t.co/U4KsSfoafe — BRETEAU Denis (@000heliee) May 8, 2019

J’ai également déposé plainte fin 2018 pour « harcèlement moral, délit d’extorsion de consentement, complicité de malversation et subornation de témoin » contre plusieurs cadres de la SNCF, dont Florence Parly, l’actuelle ministre de la Défense, qui entre 2014 et 2016, était directrice générale « stratégie et finance » de la SNCF. C’était ma supérieure hiérarchique, c’est elle qui a notamment signé ma mise à pied en 2018 [avant mon licenciement]. Ce ne sont pas que de petites amendes que ces personnes risquent, mais de la prison. On parle quand même de complicité de malversations ! Psychologiquement, ces gens m’ont fait passer près du suicide. Pour l’instant, ils arrivent à se protéger mutuellement, mais quand ils seront devant la justice, ça sera une autre paire de manches… Tout ce que j’espère, c’est que toute la lumière sera faite dans cette affaire, et que les responsables – les haut placés - seront un jour condamnés.

...avec de plus des attendus particulièrement sévères et inquiétant pour la SNCF (…et « les plus hauts dirigeants de l’entreprise publique» (page 9 de l'arrêt) ainsi que certains ministres du gouvernement actuel (@florence_parly & @Elisabeth_Borne) sur les suites pénales à venir https://t.co/zexi08GayH — BRETEAU Denis (@000heliee) December 2, 2019

« J’y ai laissé des plumes, de l’argent, probablement ma carrière. Mais au moins, je peux me regarder dans une glace »

Aujourd’hui avec un peu de recul, je ne regrette pas du tout ce que j’ai fait. Alors oui, j’y ai laissé des plumes, de l’argent, probablement ma carrière. Mais au moins, je peux me regarder dans une glace, en me disant que j’ai fait ce qu’il fallait. Je sais que je n’ai rien à me reprocher, je suis droit dans mes bottes. Tout ce que j’ai fait, je l’ai fait en connaissance de cause. Je ne suis pas Don Quichotte : j’ai juste vu que l’on achetait des produits pas bons et très chers. On a quand même réalisé des trucages par dizaines, avec des sommes qui se comptent en dizaines de millions d’euros. Mais pour ces gens-là, on n’est pas à un million près. La SNCF, c’est 14 milliards d’euros ! On peut encore admettre que les entreprises qui ont de l’argent fassent des conneries de ce genre. Mais un système institutionnalisé pour éviter les appels d’offres… Ça pose un vrai problème. Surtout venant de la part de gens qui n’avaient pas de scrupules à s’attaquer à d’autres qui avaient fraudé à hauteur d’une centaine d’euros… »