VOUS TEMOIGNEZ Plus de la moitié des départs prévus les 23 et 24 décembre sont supprimés

A la gare Saint-Lazare, à Paris, le 16 décembre 2019. — Bertrand GUAY / AFP

Une loterie à l’échelle nationale. Pour les centaines de milliers de Françaises et de Français qui comptent rejoindre leur famille pour le réveillon de Noël, la consultation du site de la SNCF ressemble ces derniers jours aux résultats du bac. Car alors que la grève menée dans les transports contre la réforme des retraites en est à son seizième jour consécutif, plus de la moitié des trains (59 % des TGV et Intercités) programmés les 23 et 24 décembre ne partiront pas.

La SNCF a certes indiqué que plus de la moitié des 400.000 voyageurs ayant réservé un billet partiront. Mais cela signifie qu’une autre moitié va devoir trouver un plan B, soit pour rejoindre ses proches, soit pour organiser un réveillon différent de celui qui était prévu.

Si vous êtes dans ce cas, quel est votre plan B ? Vous comptez rejoindre coûte que coûte votre famille à quelques dizaines de kilomètres ou à l’autre bout du pays, mais comment ? Allez-vous tenter de prendre un car, de louer une voiture, de faire du covoiturage ? Allez-vous laisser une partie des cadeaux pour pouvoir tous partir avec les enfants ?

Ou au contraire, vous ne vous sentez pas de faire du stop au péage et allez changer tous vos plans en restant sur place ? Ce sera un Noël entre amis ? Une soirée resto-ciné ? Du temps donné aux plus démunis ? Un réveillon en février ? Si votre Noël se fera aux forceps ou ne se fera pas, racontez-nous.