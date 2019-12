Vents violents à Lille, le 5 janvier 2012 (illustration). — M.LIBERT/20 MINUTES

Près de 140.000 foyers sont privés d’électricité en raison en raison des vents violents qui ont soufflé cette nuit dans une quinzaine de départements, a annoncé Enedis, ce vendredi matin.

La région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée par ce coup de vent et ces pannes de courant, a précisé le gestionnaire du réseau qui a mobilisé sa force d’intervention rapide.

Des vents jusqu’à 120 km/h

Quinze départements ont été placés, ce jeudi par Météo France, en vigilance orange pour vents violents. Il s’agit des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, de l’Ariège, de la Côte-d’Or, de la Saône-et-Loire, de l’Allier, du Puy-de-Dôme, de la Loire, du Rhône, de l’Ain, du Cantal, de la Haute-Loire, de l’Ardèche, de la Drôme et de l’Isère.

Un vent de sud a d’abord touché les Pyrénées avant de balayer les départements du Massif Central, du sillon rhodanien et de la Bourgogne, les rafales soufflant jusqu’à 120 km/h autour de Saint-Étienne et dans la vallée du Gier en direction de Lyon, où les dégâts matériels sont importants. Enedis fait état de 28.000 foyers touchés sur l’ensemble de l’Auvergne, dont 18.500 dans le Puy-de-Dôme, ainsi que 23.000 dans la Loire, 21.000 dans le Rhône et 11.000 en Ardèche notamment.

La circulation des TER interrompue entre Saint-Étienne et Lyon

Les pompiers et les services d’entretien des routes multiplient les interventions depuis ce matin dans les départements touchés, pour bâcher des maisons à la toiture endommagée ou dégager des voies encombrées par la végétation ou des panneaux publicitaires arrachés.

Dans la Loire notamment, des écoles ont été fermées après la chute d’arbres et de tuiles. La toiture de pompes à essence s’est effondrée dans une station-service à Saint-Romain-en-Gier et 17 personnes ont été évacuées d’un immeuble à Saint-Étienne, la toiture s’étant en partie envolée. La circulation des trains a par ailleurs été stoppée dans la nuit de jeudi à vendredi entre Saint-Étienne et Lyon, après des chutes d’arbres sur les voies. Cette ligne de TER est la plus fréquentée du pays.