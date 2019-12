Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Plus de quinze jours après le début de mouvement de contestation contre la réforme des retraites, les perturbations continuent dans les transports ce vendredi. Il faut noter toutefois une légère amélioration à la SNCF avec 1 TGV sur 2 et 1 Intercités sur 4. Jeudi, une réunion avec tous les partenaires sociaux s’est tenue à Matignon, sans « avancée notable » selon la CFDT. Si la plupart des syndicats appellent à poursuivre le mouvement pendant les fêtes, l’Unsa ferroviaire suggère une trêve. Le live de 20 minutes fait les points sur cette nouvelle journée de grève.

Vingt-trois départements sont placés en vigilance orange pour des pluies-inondations​ ou vents violents, a annoncé Météo France dans son bulletin de 6 heures. Dans la nuit, la tempête Elsa a frappé les Pyrénées-Atlantiques avec des vents allant jusqu’à 207 km/heure à Iraty (1.427 m d’altitude), a précisé l’organisme de surveillance météo, qui a toutefois levé l’alerte orange sur ce département à 6 heures. Dans les Pyrénées, le vent de sud s’est intensifié dans la nuit de jeudi à vendredi jusqu’à atteindre localement 120/150 km/h en rafales, entre le Massif-Central, Rhône-Alpes et la Bourgogne.

Andrew Johnson, Bill Clinton, et donc Donald Trump. Pour la troisième fois dans l’histoire américaine, la Chambre des représentants a voté, mercredi, l’impeachment d’un président. Mis en accusation pour « abus de pouvoir » et « entrave au Congrès » dans le feuilleton ukrainien, Donald Trump doit désormais être jugé par le Sénat, où il devrait échapper à une destitution, protégé par la majorité républicaine. Reste à savoir quand son procès aura lieu, alors que la cheffe des démocrates Nancy Pelosi joue pour l’instant la montre.

When our Founders wrote the Constitution, they suspected we might one day have a rogue president. I doubt they thought we would have a rogue president and a rogue leader of the Senate at the same time. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/Qnm3lnIBtH