Grève du 20 décembre EN DIRECT : Déjà 370 km de bouchons en Ile-de-France mais une légère amélioration à la SNCF et à la RATP…

7h20 : Le trafic « perturbé » mais en « amélioration globale » à la RATP

Les lignes de métro 3bis, 5, 6, 7bis, 12 et 13 seront fermées toute la journée. Les lignes automatisées 1 et 14 fonctionneront au contraire normalement, de même que la ligne Orlyval qui dessert l’aéroport d’Orly. Les lignes 4, 7, 8, 9 et 10 seront assurées « partiellement aux heures de pointe ». Les lignes 2 et 11 seront ouvertes en partie « pour la pointe du matin » et la 3 « pour la pointe du soir ». Le trafic des RER A et B restera « très perturbé ». Celui des tramways sera « quasi normal » et celui des bus encore « perturbé » mais « en amélioration ».