Une vache, de face. (illustration) — ALLILI MOURAD/SIPA

Au 15e jour de grève, l’envie vous prend de discuter d’autre chose que d’âge pivot ? Jetez un œil à notre résumé de l’actu du jour en cinq points.

1. La citation du jour : « Même en prison, j’aurais voté pour lui »

Le « lui » en question, c’est Patrick Balkany. Et derrière le « j' », vous découvrez Jeanine, 92 ans que nous avons rencontrée dans les rues de Levallois ce matin au lendemain du communiqué publié par les époux Balkany. Dans leur texte, le maire et son épouse annonçaient qu’ils ne brigueraient pas de sixième mandat. La nouvelle était abondamment commentée ce matin dans les rues de la commune des Hauts de Seine.

Le couple Balkany, au premier jour de leur procès en appel - STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

2. L’annonce inquiétante du jour : le retour possible de la vache folle

Trente ans après ce qui reste comme l’une des plus graves crises sanitaires de l’époque moderne, la vache folle peut-elle refaire son apparition. Des chercheurs de l’Inra et l’école vétérinaire de Toulouse pensent avoir établi l’origine de l’encéphalopathie spongiforme bovine. L’épidémie qui avait secoué l’Europe avait été endiguée au prix d’importantes mesures de protection. Des mesures coûteuses sur lesquels souhaitent revenir de nombreux industriels, faisant craindre un possible retour de la vache folle.

3. La discussion du jour : Pour ou contre le Secret Santa au bureau?

Parce que personne ne respecte la limite de prix, parce que vous connaissez à peine la personne à qui vous devez faire un cadeau et parce qu’on vous offrira sans doute un bracelet de montre ou un nécessaire à bulle de savon, nous vous invitons à lire cet article de saison. La prochaine fois qu’on vous imposera un secret santa, vous pourrez vous insurger avec une phrase de ce genre : « Il y a une injonction au don et sa mise en spectacle – la cérémonie de remise des cadeaux - induit une performance sociale ». Normalement, on ne vous invitera plus…

Le jeu du Secret Santa peut imposer de fabriquer soi-même le cadeau - PinPep

4. La bonne nouvelle du jour : les huîtres sont prêtes

« Nos huîtres seront jolies et charnues, elles n’ont heureusement pas maigri », explique Mireille Mazurier, ostréicultrice sur le Bassin d’Arcachon. Mais elles seront aussi moins salées, du fait des fortes pluies qui se sont abattues sur le Sud-Ouest ces derniers mois. Du coup, pour limiter la perte de salinité, les coquillages ont été laissés davantage en mer et ont été rentrés 10 jours plus tard. A quelques heures des fêtes, qui représentent 50 % du chiffre d’affaires annuel pour la profession, nous sommes allés les goûter au port de Larros à Gujan-Mestras.

Les huîtres patientent dans des bassins avant leur expédition. - E.Provenzano / 20 Minutes

5. La vidéo du jour : Nouveau record de chaleur en Australie

Certains en ont profité pour faire cuire un rôti dans leur voiture. D’autres, confrontés à de violents incendies, ont dû improviser, comme cet enfant de 12 ans qui a pris le volant d’un pick-up pour se sauver avec son chien du brasier. La vague de chaleur qui s’est abattue sur l’Australie transforme la vie sur place. Pour la deuxième journée consécutive, l’Australie a battu, mercredi, un nouveau record de chaleur, avec une moyenne nationale des températures maximales mesurée à 41,9 °C.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui ! Suivez-nous sur 20minutes.fr​ pour avoir toutes les infos et prévisions sur la grève. Et si vous voulez changer de programme, retrouvez-nous sur Snapchat avec notre (fabuleux) programme sur les fake news, « Oh My Fake » aka OMF en scannant ce snapcode.