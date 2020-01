Signes du zodiaque, illustration. — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

La rédaction de « 20 Minutes » vous accompagne pendant les fêtes de fin d’année. Grandes questions, petites interrogations, vrais tracas ? On vous répond.

Vous vous demandez probablement en ce Jour de l'An de quoi sera faite l'année qui s'annonce ? Voici l'horoscope de la rédaction. Toute ressemblance avec des faits allant réellement se produire sera fortuite.

Quoi de plus inspirant que cette nouvelle année qui s’annonce, l’occasion de repartir à zéro ou bien de continuer ce qui avait déjà bien commencé l’an dernier. Pour bien commencer cette année, 20 Minutes vous a concocté un horoscope de derrière les fagots. Toute ressemblance avec des faits allant réellement se produire sera purement fortuite (et pas de bol surtout).

Bélier

L’année 2020 sera dans la continuité de 2019 : une petite forme. Un peu fatigué en février, vous entamez une cure de baies de goji. Vous découvrez que 1/c’est dégueulasse, 2/vous y êtes allergique. Lucide sur la situation, vous arrêtez les goji en mars pour débuter un régime à l’huile de foie de morue. Certes ça va mieux, mais votre vie sociale s’en ressent fortement.

Taureau

Vous alternez les phases d’interrogation et de nostalgie : « Est-ce que ce monde est sérieux ? », « Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus »… Le moral dans les chaussettes, vous pétez littéralement un câble au mois de juin et devenez militant pro-corrida à Dax avant de vous mettre à l’espagnol en septembre pour partir vivre au Pérou.

Gémeaux

L’alcool consommé pendant les fêtes n’aidant pas, vous développez des troubles de la personnalité et entendez des voix dès le mois de janvier (à moins que Nana Mouskouri ne vous parle vraiment ?). Vous vous persuadez en mars que Muriel Pénicaud est en réalité votre jumelle maléfique. Pas de panique cependant, un remaniement sera sans doute à prévoir après les municipales.

Cancer

Vous débutez l’année en fanfare avec une nouvelle passion : la blanquette de veau. Pris pour cible par des militants vegan dès avril et n’écoutant que votre courage, vous décidez de refaire votre vie en devenant Mickey à Disneyland Paris. La fin de l’année vous prouve que vous aviez raison, puisque vous dégustez peinard un chapon farci en compagnie de Pluto et Donald.

Lion

Vous aurez souvent l’impression que la vie est une véritable jungle cette année. Pour vous donner du courage, vous ne cessez de chanter Hakuna Matata, mais personne ne vous entend, pire, on tente de vous faire taire. Vous vous radicalisez en novembre et confondez un sanglier du coin avec Pumbaa. L’année se finit aux urgences devant une purée de carottes.

Vierge

Les premières peaux de banane de 2020 n’entament pas votre moral. Ce n’est qu’à Pâques que vous réalisez que votre chute dans les escaliers, votre accident de voiture et l’empoisonnement à la mort-aux-rats ont peut-être un lien avec les lettres anonymes que vous recevez depuis mars. Qu’importe, vous vous lancez joyeusement dans l’apprentissage de la trompette !

Balance

Un premier trimestre fait de va-et-vient et de beaucoup d’hésitation, mais vous avez l’habitude. Tout se stabilise au mois d’avril, mais pour le pire car vous continuez de parler à tort et à travers. Volontiers qualifié de « poucave » par votre entourage mais pas que, vous vous préparez des jours difficiles, notamment si vous vivez en Corse ou en région Paca.

Scorpion

En 2020, vous n’échapperez pas aux fameux dictons : «Mieux vaut une année sans tuile qu’une année sans toit», «A la coutume de Lorris, le battu paie l'amende» et «Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée». Si vous comprenez ce que ces proverbes peuvent bien vouloir dire, n’hésitez pas à nous écrire à redaction@20minutes.fr. Votre année n’en sera que plus belle.

Sagittaire

Vous découvrez en février que votre oncle est un espion norvégien qui a participé à l’assassinat de Kennedy pour le compte de la Moldavie (les complotistes avaient vu juste). Après une petite déprime de plusieurs semaines, vous plaquez tout pour rejoindre la forêt de Sénart et devenir survivaliste. Vous rentrez finalement chez vous en novembre après avoir été attaqué par une chouette.

Capricorne

Une belle rencontre se profile dès janvier lorsque vous tombez au supermarché sur ce cousin Lionel perdu de vue depuis des années. Côté boulot, vous vous épanouissez grâce à votre compte personnel de formation qui vous permet désormais de vous former au chinois… en 5 heures. Un beau challenge, surtout que Lionel, dépressif, vous prendra beaucoup de temps (et d’énergie) à partir de mars.

Verseau

Que de bonheur cette année ! Vous tombez sur la fève en mangeant de la galette pendant tout le mois de janvier, votre tata Colette vous annonce qu’elle vient passer trois mois chez vous pour vous apprendre enfin le point de croix. Pour ne pas rendre les autres signes du zodiaque jaloux, vous avez tout de même le bon goût de perdre votre emploi pendant l’été.

Poissons

Beaucoup d’introspection en vue cette année. Vous entamez une psychothérapie en mars avant de subir une coloscopie un mois plus tard, aux alentours de Pâques. Les résultats se révèlent plutôt positifs et vous décidez de fêter ça en vous offrant un petit voyage au Canada. Une belle aventure et surtout une belle rencontre avec un ours noir nommé Bambou pour lequel vous quittez définitivement la France en octobre.