Coucher de soleil sur les îles Sanguinaires, en Corse, le 13 décembre 2019. — PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Un mois de décembre particulièrement doux. Les températures sont largement au-dessus des normales saisonnières ce jeudi. Les minimales vont de 4 à 10 degrés de la façade est à la Bretagne, 9 à 13 degrés au sud de la Loire. Les maximales varient entre 10 et 16 degrés sur la moitié nord, entre 15 et 18 en général au sud, et même 19 ou 20 degrés sur le sud de l’Aquitaine.

Une douceur inhabituelle causée par un vent de sud arrivant d’Espagne au-dessus des Pyrénées, et un vent d’est, descendant des Alpes italiennes, qui souffle sur les Alpes du Nord, explique Météo France. « En passant au-dessus des massifs, la masse d’air est alors réchauffée. Il fait donc très doux sur les régions du sud-ouest au centre-est du pays », détaillent les prévisionnistes.

Des records en Europe de l’Est

« Les températures depuis hier sont ainsi 5 à 10 degrés supérieures aux normales saisonnières, que ce soit pour les maximales hier après-midi ou les minimales ce matin », explique l’organisme de prévisions.

Cette vague de douceur touche aussi d’autres pays européens, avec des records en Europe de l’Est, comme à Salzbourg (Autriche), où il a fait 19,3 degrés et à Kiev (Ukraine) où 15 degrés ont été mesurés. D’après Météo France, ces températures devraient perdurer jusqu’à la fin de l’année.