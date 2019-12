Météo France place 16 départements en vigilance orange pour vents violents

Des vents violents sont attendus dès ce jeudi soir dans le Rhône, la Loire et la Haute-Loire. — Charles Rex Arbogast/AP/SIPA

Un épisode « tempétueux » selon Météo-France. L’organisme météorologique a placé 16 départements en vigilance orange aux vents violents à compter de ce jeudi soir 22 heures.

Les départements concernés sont la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, l’Ain, l’Allier, l’Ardèche, l’Ariège, le Cantal, la Côte-d’Or, la Drôme, la Haute-Garonne, l’Isère, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et la Saône-et-Loire. Les Landes et la Charente-Maritime, eux, ont été placés en vigilance orange aux inondations.

Vigilance lors de vos déplacements

«Sur les Pyrénées, le vent de sud est déjà fort, voire très fort en haute montagne, avec des rafales de 100 à 120 km/h en montagne, très localement 130 à 150 km/h», explique Météo France, qui ajoute : « Au fil de la journée le vent de sud va se renforcer sur le Massif Central et finira par dépasser 80 à 90 km/h jusqu’en plaine et basses vallées. En fin de soirée de jeudi il deviendra très fort, voire violent sur les plateaux de l’est de la Haute-Loire, le sud du département de la Loire et le sud du département du Rhône. On attend généralement des rafales dépassant les 100 km/h ».

Sur le sud de Loire, notamment du côté de la vallée du Gier, les bourrasques pourraient atteindre les 110, voire de 120 km/h. « Ce risque de fortes rafales persistera toute la nuit de jeudi à vendredi et une grande partie de la matinée de vendredi, ces vents violents pourraient alors toucher la moyenne montagne de l’Isère et de la Drôme », ajoute Météo France. Dans ces départements, la population est appelée à faire preuve de vigilance lors de ses déplacements.