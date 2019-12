Le procès du président américain devrait se dérouler au Sénat début 2020. — EVAN VUCCI/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est un vote à la fois historique et, au final, sans surprise. Donald Trump est devenu ce mercredi le troisième président « impeached » de l’histoire américaine. La Chambre des représentants a officiellement voté pour mettre en accusation le locataire de la Maison Blanche pour « abus de pouvoir » et « entrave au Congrès », les démocrates estimant que Donald Trump a fait pression sur l’Ukraine pour enquêter sur son rival Joe Biden. Le procès du président américain devrait se dérouler au Sénat début 2020, où il est certain d’échapper à une destitution grâce à la majorité républicaine qui fait bloc autour de lui. En meeting dans le Michigan, le président américain a accusé les démocrates de vouloir « annuler le vote de 63 millions d’Américains ». Selon lui, l’opposition « en paiera le prix » lors de l’élection du 4 novembre 2020.

La mobilisation contre la réforme des retraites entre dans sa troisième semaine, sans grand espoir de compromis entre les syndicats et le gouvernement, qui reçoit ce jeudi les partenaires sociaux tous ensemble et veut encore croire à une trêve de Noël dans la grève des transports. Les difficultés continuent pour les usagers de la RATP et de la SNCF : au 15e jour d’une grève illimitée, le trafic restera très perturbé sur les deux réseaux, même si une légère amélioration est attendue. La SNCF devrait faire circuler deux TGV sur cinq (contre 1 sur 3 mercredi), quatre TER sur dix et un Transilien sur quatre. La RATP a prévu de maintenir six lignes de métro fermées, deux de moins que la veille. Les RER A et B ne rouleront qu’aux heures de pointe, qui s’annoncent à nouveau compliquées pour les automobilistes en Ile-de-France. La CGT, Force ouvrière, la CFE-CGC, Solidaires et la FSU, qui réclament le retrait pur et simple du projet de système universel de retraite à points, se sont entendues pour organiser des actions jusqu’à fin décembre.

Le chanteur Alain Barrière, connu pour des tubes comme Ma vie ou Elle était si jolie dans les années 1960 mais aussi pour ses démêlés avec le fisc, est mort mercredi soir à l’âge de 84 ans, a annoncé à l’AFP son agent, Fabien Lecoeuvre. Déjà victime de plusieurs accidents vasculaires cérébraux ces dernières années, Alain Barrière en a subi un autre avant le décès de sa femme début décembre. Il est mort mercredi soir à Carnac (Morbihan), des suites d’un arrêt cardiaque, a précisé son agent. Le chanteur avait dû renoncer à la scène en 2011 (il devait notamment passer au Palais des Congrès de Paris) après deux AVC. Depuis, affaibli, il luttait contre la maladie.