Les huîtres, il y a ceux qui raffolent de son petit goût iodé, et ceux qui ne supportent pas l'idée de manger quelque chose de visqueux et encore vivant. — Sergei Malgavko/TASS/Sipa USA/SIPA

C’est l’hiver, c’est bientôt les fêtes de fin d’année, il fait froid, et on veut manger du gras. La saison de la raclette a déjà été lancée et les réveillons en approche sont la promesse de tables bien garnies et de ventres bien (trop) remplis. Ne reste plus qu’à s’accorder sur le menu des réjouissances. Et c’est là que les festivités peuvent se gâter. Au même titre que certains détestent autant la coriandre que d’autres l’adorent, il y a des aliments qui sont loin de mettre tout le monde d’accord. Et un menu de fêtes peut être riche en aliments « clivants ».

Huîtres et escargots pour commencer, boudin, poêlée de choux de Bruxelles, plateau de fromages garni d’un bleu bien persillé. Le tout suivi d’une bûche pâtissière, de quelques litchis pour faire couler, et de morceaux de gingembre confit et de bonbons à la réglisse pour accompagner le café (ou le digeo, avec modération bien sûr). Des mets synonymes d’extase pour les uns, et de torture et de dégoût pour les autres.

Est-ce votre cas ? Vous adorez ou détestez l’un de ces aliments ? Dites-nous lequel et racontez-nous pourquoi vous vous en régalez, ou au contraire pourquoi cela vous filerait presque la nausée. Que ce soit son parfum, sa texture ou encore son aspect. Vos précieux témoignages serviront à vous concocter une savoureuse série d’articles sur le sujet.