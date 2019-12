Lyon, le 8 janvier 2018. Les pompiers ont manifesté pour dénoncer les agressions dont ils sont victimes lors de leurs interventions dans certains quartiers sensibles. — E. Frisullo / 20 Minutes

La grève se poursuit, Noël approche, Pâques est encore loin, la sortie de crise est incertaine et vos immanquables marchent jusqu’à vous.

1 – L’info grève du jour : Les prévisions des transports en commun pour jeudi

Pour en savoir plus, suivez les infos d’heure en heure sur notre live. Côté RATP, les prévisions sont à découvrir ici (spoiler alert : c’est pas encore gagné). Vous pouvez aussi retrouver les moments forts de la grève en images.

2- L’article à lire du jour : Les agressions de pompiers en forte hausse

Lyon, le 8 janvier 2018. Les pompiers ont manifesté pour dénoncer les agressions dont ils sont victimes lors de leurs interventions dans certains quartiers sensibles. - E. Frisullo / 20 Minutes

Choquant. Dimanche, le conducteur d’une voiture accidentée, dans l’Hérault, qui a frappé deux pompiers qui venaient le secourir. Ce lundi, un homme de 26 ans a percuté intentionnellement, avec son véhicule, une ambulance puis a asséné des coups à l’un des pompiers qui tentaient de le maîtriser. Le nombre des agressions contre des pompiers a, cette année encore, fortement augmenté : + 21 % entre 2017 et 2018, selon les derniers chiffres publiés ce mercredi par l’ONDRP (Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales). A lire ici.

3- L’info Trump du jour : La Chambre des représentants se prépare à un vote historique sur la mise en accusation de Donald Trump

Des militants anti-Trump rassemblés devant le Capitole, alors qu'un vote historique s'y déroule, ce mercredi 18 décembre. - Olivier Douliery / AFP

Deux articles qui vont faire l’histoire. Ce mercredi, la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, a entamé ses débats avant un vote sur la mise en accusation en vue d’une éventuelle destitution de Donald Trump, accusé d’abus de pouvoir et d’entrave à la bonne marche du Congrès. Pour comprendre l'enjeu historique de ce vote, c'est ici.

4 – L’info « Star wars » du jour : On vous spoile tout (mais on vous prévient)

« Star Wars : L'Ascension de Skywalker », l'épreuve ultime du spoiler en ces temps de pop culture et mythologie modernes - The Walt Disney Company France

Vous êtes donc prévenu, vous qui entrez ici, vous allez passer du côté obscur du spoiler. C'est ici que ça se passe. Mais vous pouvez encore rester du côté clair avec notre article sans spoiler sur L’Ascension de Skywalker.

