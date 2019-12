A 8h30 le 16 décembre 2019, nouveau jour de grève dans les transports, la gare de l'Est (Paris) est vide. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le bras de fer va continuer pendant les fêtes. Alors qu’Emmanuel Macron a nommé le député LREM du Nord Laurent Pietraszewski au poste de secrétaire d’Etat en charge des retraites, pour gérer cette réforme contestée en remplacement du haut-commissaire démissionnaire Jean-Paul Delevoye, l’intersyndicale a appelé mardi soir à des actions locales ce jeudi et jusqu’à la fin du mois. Elle n’a en revanche pas appelé, pour le moment, à une journée d’action nationale, après celle de mardi qui a rassemblé 615.000 personnes selon la police, et 1,8 million selon la CGT. Les syndicats à l’origine de la mobilisation contre la réforme des retraites ont décidé la poursuite du mouvement par des « actions locales le 19 et jusque fin décembre » et l’absence de trêve « jusqu’au retrait » du projet du gouvernement.

Chaque camp se préparait à la bataille suprême, mardi soir. Nancy Pelosi, la patronne des démocrates a confirmé que le vote final sur l’impeachment de Donald Trump aurait bien lieu ce mercredi à la Chambre. Sauf surprise, le président américain devrait être renvoyé en procès au Sénat. Il a déjà procédé à une violente charge avec une lettre incendiaire de six pages, dans laquelle il accuse l’opposition de « miner la démocratie ».

Après 42 ans d’aventures, la saga Guerre des étoiles se termine officiellement avec L’Ascension de Skywalker de J.J. Abrams. Une période de la vie des personnages (et des fans) se clôt avec ce neuvième épisode. L’émotion était palpable lors de l’avant-première parisienne à laquelle 20 Minutes a assisté, mardi matin. D’où le choix de faire partager nos premières impressions sans pour autant révéler les très nombreuses surprises que réserve un scénario malin. C’est un véritable cadeau pour les fans que J.J. Abrams a préparé.